Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Пять дворцов школьников начнут строить в Астане осенью

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
25 Июня 2023, 09:49
Пять дворцов школьников начнут строить в Астане осенью Фото: акимат города Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строительстве новых школ и Дворца школьников в городе, передает МИА «Казинформ».

«Наряду со строительством объектов систем жизнеобеспечения также строим социальные объекты. Сегодня ознакомился с ходом строительства ряда школ и Дворца школьников. К примеру, на данный момент ведется строительство 14 школ, 11 из них откроем в течение нового учебного года.

Новые школы расположены как в новых строящихся районах, так и на правом берегу и в жилых массивах. Кроме того, часть из них заменят аварийные школы.

Также по поручению Главы государства в ближайшие два года в Астане в рамках нацпроекта «Комфортные школы» будет построено 24 школы. Они позволят создать почти 90 тысяч ученических мест (в 2 смены)», - написал аким столицы.

photo

Также, по его словам, этим летом в городе откроется Дворец школьников.

«5-этажное здание расположено по проспекту Туран и строится за счет привлечения частных инвестиций. Площадь составляет 7500 кв. м, помимо спортивных и творческих залов будет 25-метровый бассейн. Кроме того, для большего охвата детей в течение трех лет планируем построить 15 Дворцов школьников. Пять из них начнем строить уже этой осенью», - добавил Женис Касымбек.

photo
Астана   Образование   Акимат   Строительство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности могут в РК
Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности могут в РК
Перевод ТЭЦ-2 Алматы на газ: акимат выкупит более 600 участков для строительства газопровода
Перевод ТЭЦ-2 Алматы на газ: акимат выкупит более 600 участков для строительства газопровода
Молоко в землю: видео прокомментировали в акимате СКО
Молоко в землю: видео прокомментировали в акимате СКО
В Астане пройдет восточная ярмарка «Елорда базары»
В Астане пройдет восточная ярмарка «Елорда базары»
Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области
Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области
Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей
Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей
Какие проблемы предстоит решить новому акиму Петропавловска
Какие проблемы предстоит решить новому акиму Петропавловска
Назначен глава управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области
Назначен глава управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области
Побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК
Побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК