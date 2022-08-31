Пять дней тушат пожар на полигоне в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – 27 августа в районе поселка Асан загорелся полигон, предназначенный для крупногабаритных отходов. Тогда едкий дым окутал весь город, местным жителям приходилось закрывать окна из-за резкого запаха гари. Для тушения пожара завезли 6 тыс. тонн земли. Тушат пожар уже пятый день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Сегодня, 31 августа, в ходе брифинга заместитель начальника ДЧС ЗКО Рашид Блялов доложил, что тушение продолжается. Распространение огня приостановлено, однако еще происходит тление.

«Наши сотрудники обнаружили место розжига кабеля, собранный материал передан в управление полиции Уральска для установления виновных лиц», - пояснил он.

Полигон ТОО «Жайык Таза кала» функционирует с 2003 года, его общая площадь составляет 10 га. Глубина карьера – более шести метров. Все эти годы на полигон вывозили твердые бытовые отходы, древесные кустарники и листья, а также снег в территории города в зимний период. Для ликвидации возгорании необходимо весь очаг на площади 1 га засыпать слоем грунта.

«С 27 августа в две смены тушат полигон работники ТОО «Жайык Таза кала» и ДЧС ЗКО. В смену от ТОО «Жайык Таза кала» – 38 единиц техники и 45 единиц личного состава, от ДЧС ЗКО – пять единиц техники и 25 человек личного состава», - пояснил Рашид Блялов.

Спикер отметил, что по данным на восемь часов утра 31 августа, засыпано 6 тыс. 363 тонны грунта, подали 2 тыс. 054 тонны воды.

Ранее сообщалось, что в акимате Уральска проинформировали, что вызов в службу пожаротушения поступил в 27 августа 18:25.

«По официальной версии, неизвестные люди сжигали кабеля для получения цветмета, огонь перекинулся на территорию карьера ТОО «Жайык Таза кала», где произошло загорание сухой травы и кустарников с переходом на мусор на ориентировочной площади 1 га. Угрозы населенным пунктам нет», - сообщили в акимате.

Фото: mgorod.kz