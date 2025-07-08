Пять чемпионов Кубка мира могут войти в состав мужской сборной на ЧМ по боксу — Кайрат Сатжанов

По его словам, на мировом первенстве, скорее всего, выступят пять боксеров, завоевавших золото на прошедшем в Астане Кубке мира. Речь идет о Махмуде Сабырхане, Санжаре Ташкенбае, Сабыржане Аккалыкове, Бекзате Нурдаулетове и Айбеке Оралбае.

— Состав еще не утвержден. Но если говорить прямо, те, кто выиграл домашний Кубок мира, имеют наибольшие шансы поехать на чемпионат мира. Это пять наших ребят — они показали готовность и результат, — отметил Кайрат Сатжанов.

Отвечая на вопрос о весовой категории до 70 кг, Сатжанов сообщил, что на данный момент рассматривается кандидатура Торехана Сабырхана. На турнире он был заявлен как второй номер в этой весовой категории, вслед за опытным Абылайханом Жусуповым. Однако во время боя у Жусупова обострилась старая травма, из-за чего поединок был остановлен, и казахстанцу было засчитано техническое поражение.

— В весе до 65 кг будут еще спарринги, кто сильнее, тот и поедет, мы еще будем делать отбор, — добавил Сатжанов.

Брат Торехана, Махмуд Сабырхан, завоевавший золото Кубка мира, в итоговом интервью после финального боя отметил высокий уровень организации турнира.

— Этот домашний Кубок мира прошел на очень высоком уровне. Но нужно отметить, что не приехали сильные боксеры из Узбекистана и Франции. Думаю, на чемпионате мира мы обязательно с ними встретимся, — сказал он.

Эту же позицию поддержал и главный тренер женской сборной Елдос Сайдалин, отметив, что Кубок мира рассматривался как этап подготовки к мировому первенству.

— Этот Кубок — обкатка перед чемпионатом мира, и я доволен, как выступили девочки, — сказал он.

На Кубке мира золото среди женщин завоевали Назым Кызайбай, Наталья Богданова и Виктория Графеева.

Напомним, Кубок мира по боксу под эгидой World Boxing проходил в Астане неделю и завершился 6 июля.