Глава государства поздравил боксеров с победой на Кубке мира в Астане

— Поздравляю с победой! Боксом занимаются только сильные духом люди. Это особый вид спорта. Желаю всем успехов. Государство всегда будет поддерживать вас. Уверен, что бокс в нашей стране будет и дальше развиваться, — отметил Касым-Жомарт Токаев.