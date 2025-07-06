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    15:52, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Глава государства поздравил боксеров с победой на Кубке мира в Астане

    Глава государства побеседовал со спортсменами национальной сборной по боксу.  Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на  пресс-службу Акорды.

    Глава государства поздравил боксеров с победой
    Фото: Акорда

    — Поздравляю с победой! Боксом занимаются только сильные духом люди. Это особый вид спорта. Желаю всем успехов. Государство всегда будет поддерживать вас. Уверен, что бокс в нашей стране будет и дальше развиваться, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Президент
    Фото: Акорда

    Как сообщалось, Назым Кызайбай, Махмуд Сабырхан и Бекзат Нурдаулетов завоевали золотые медали Кубка мира World Boxing, а Нурбек Оралбай – серебряную медаль.

    бокс
    Фото: Акорда
    бокс
    Фото: Акорда

    Ранее бронзовыми призерами стали Сагындык Тогамбай, Аида Абикеева и Айдана Забынбекова. 

    Теги:
    Спорт Президент Казахстана Бокс
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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