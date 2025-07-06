15:52, 06 Июль 2025 | GMT +5
Глава государства поздравил боксеров с победой на Кубке мира в Астане
Глава государства побеседовал со спортсменами национальной сборной по боксу. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
— Поздравляю с победой! Боксом занимаются только сильные духом люди. Это особый вид спорта. Желаю всем успехов. Государство всегда будет поддерживать вас. Уверен, что бокс в нашей стране будет и дальше развиваться, — отметил Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщалось, Назым Кызайбай, Махмуд Сабырхан и Бекзат Нурдаулетов завоевали золотые медали Кубка мира World Boxing, а Нурбек Оралбай – серебряную медаль.
Ранее бронзовыми призерами стали Сагындык Тогамбай, Аида Абикеева и Айдана Забынбекова.