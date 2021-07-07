Пять человек утонули за жаркие выходные в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пять человек утонуло за жаркие выходные дни в водоемах Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Как сообщили в ведомстве, 4 июля в Шемонаихинском районе утонул 30-летний молодой человек, который купался в неразрешенном месте в районе понтонного моста. В районе установлено 14 запрещающих купание знаков, и там, где утонул парень, стоит запрещающий знак.

В Серебрянске на реке Иртыш 6 июля утонул парень 2000 года рождения. Купаясь в неустановленном для купания месте, он решил переплыть залив. Ширина залива около 40 метров. Молодой человек преодолел этот путь, а возвращаясь обратно, проплыв пять-шесть метров – утонул.

В этот же день в Семее утонул один человек и двое пропали.

Первый случай произошел в районе кафе «Орлиное гнездо» 5 июля. Со слов очевидцев, двое мужчин переплывали Иртыш, после исчезли из виду. Сотрудниками 7-го спасательного подразделения произведен осмотр береговой линии, а в данное время проводятся водолазные работы. К поискам молодых людей привлечены военные войсковой части, которые продолжают обследовать береговую зону.

Второй случай произошел в районе «Дамбы Затон». Женщина 1988 года рождения пошла купаться и утонула.

А вот девочке 2014 года рождения повезло, ее спасли. Она отдыхала вместе с бабушкой и дедушкой у воды в Семее. Семилетнего ребенка унесло течением на надувном круге на полкилометра от места отдыха. Спасти ее удалось очевидцам – 23-летним Асану Ташону и Фаруху Кадиркулову, которые увидели, как быстро уносит течение ребенка, побежали за девочкой вдоль берега, а затем доплыли до нее и вытащили из воды.

В этот момент сотрудники 7-го спасательного подразделения проплывали на лодке, осматривая береговую линию, они доставили девочку к месту отдыха и передали родным.

Асан Ташон и Фарух Кадиркулов – командиры взводов в воинской части РгК «Восток».

Аналогичный случай произошел 4 июля, когда очевидец спас девочку на надувном баллоне. К апитан полиции Затонского отдела полиции Канаш Курманбаев отдыхал у воды на острове Бейбитшилик и увидел, как девочку примерно 13 лет на баллоне уносит течение. Он бросился на помощь и вытащил ее на берег.

Департамент по чрезвычайным ситуациям еще раз призывает граждан строго соблюдать правила безопасности у воды:

- если вы находитесь на водоеме с детьми, не оставляйте их без присмотра, не разрешайте детям входить в воду без взрослых;

- не купайтесь в запрещенных местах;

- при использовании плавсредств в обязательном порядке надевайте спасательные жилеты;

- не прыгайте в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

- не ныряйте в непроверенных и необорудованных местах;

- не заходите в воду и не купайтесь в темное время суток.

- при возникновении ЧС звоните «112».







