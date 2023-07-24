КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Пять человек спасли при пожаре в квартире в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.



23 июля в 20:25 часов в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Отеген батыр Илийского района горит балкон квартиры.

Незамедлительно на место были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области.

По прибытию на место вызова было установлено, что вследствие хлопка газового баллончика на 3-м этаже многоквартирного пятиэтажного дома 1988 года постройки горит балкон на площади 3 кв.м. с частичным переходом на кухню. С помощью звена ГДЗС и использованием спасательного колпака были спасены из задымленной зоны с 4 и 5-го этажа 5 человек. Ещё 5 человек эвакуировались самостоятельно.

Владельцем горящей квартиры является пожилая женщина - инвалид 2-ой группы.

Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности, а именно пп.1 п. 151 правил пожарной безопасности. Что подтверждает и сама хозяйка квартиры, с ее слов выяснилось, что на балконе хранился маленький газовый баллончик для розжига, и от высокой температуры произошел хлопок газового баллончика с последующим горением .

По факту пожара хозяйка квартиры привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 410 КоАП РК, жалоб и претензий не имеет и материальный ущерб не заявляет.

ДЧС Алматинской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту и при использовании газобаллонного оборудования.