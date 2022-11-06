Пять человек поступили в больницу с ранениями, один погиб в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В больницу Алматинской области с ранениями поступили пять человек, один скончался. Полиция выясняет причину инцидента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что 6 ноября около 00:55 часов в УП Енбекшиказахского района Алматинской области из многопрофильной больницы поступило сообщение о поступлении пяти человек с различными ранениями, один из которых от полученных травм скончался.

«По указанному факту создана следственно-оперативная группа. Расследуется уголовное дело по статье 99 УК РК «Убийство». В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для установления всех участников инцидента, а также выяснения причин произошедшего», - проинформировали в ДП.