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    13:39, 06 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Пять человек поступили в больницу с ранениями, один погиб в Алматинской области

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    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В больницу Алматинской области с ранениями поступили пять человек, один скончался. Полиция выясняет причину инцидента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе департамента полиции сообщили, что 6 ноября около 00:55 часов в УП Енбекшиказахского района Алматинской области из многопрофильной больницы поступило сообщение о поступлении пяти человек с различными ранениями, один из которых от полученных травм скончался.

    «По указанному факту создана следственно-оперативная группа. Расследуется уголовное дело по статье 99 УК РК «Убийство». В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для установления всех участников инцидента, а также выяснения причин произошедшего», - проинформировали в ДП.


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