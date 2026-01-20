Пять человек пострадали от взрыва газового оборудования в Актюбинской области
В городе Хромтау Актюбинской области в заведении общественного питания произошел хлопок газового оборудования, используемого для обеспечения горячего водоснабжения, передает Kazinform.
— К месту происшествия прибыли две единицы техники и семь человек личного состава.В результате инцидента произошло обрушение конструкций здания на площади порядка 80 квадратных метров. Возгорания не зафиксировано, — сообщили в ДЧС области.
Пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь, пять человек доставлены в медицинское учреждение.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
— В Хромтаускую районную больницу доставлены пять пациентов с ожогами различной степени. Один пациент находится в реанимации, четверо — в травматологическом отделении. Ситуация находится на контроле, лечение проводится в соответствии с полученными рекомендациями профильного специалиста.Медицинская помощь оказывается в полном объеме, — отметили в управлении здравоохранения.
Ранее сообщалось, что в Шетском районе Карагандинской области, на станции Мойынты, в одном из придорожных кафе произошел взрыв газового баллона, после чего здание мгновенно охватил пожар.