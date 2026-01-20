РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:44, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Пять человек пострадали от взрыва газового оборудования в Актюбинской области

    В городе Хромтау Актюбинской области в заведении общественного питания произошел хлопок газового оборудования, используемого для обеспечения горячего водоснабжения, передает Kazinform.

    больница
    Фото: pixabay

    — К месту происшествия прибыли две единицы техники и семь человек личного состава.В результате инцидента произошло обрушение конструкций здания на площади порядка 80 квадратных метров. Возгорания не зафиксировано, — сообщили в ДЧС области.

    Пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь, пять человек доставлены в медицинское учреждение.

    Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    — В Хромтаускую районную больницу доставлены пять пациентов с ожогами различной степени. Один пациент находится в реанимации, четверо — в травматологическом отделении. Ситуация находится на контроле, лечение проводится в соответствии с полученными рекомендациями профильного специалиста.Медицинская помощь оказывается в полном объеме, — отметили в управлении здравоохранения.

    Ранее сообщалось, что в Шетском районе Карагандинской области, на станции Мойынты, в одном из придорожных кафе произошел взрыв газового баллона, после чего здание мгновенно охватил пожар.

    Теги:
    Происшествия Хромтау Актюбинская область
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают