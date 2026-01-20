Пять человек пострадали от взрыва газового оборудования в Актюбинской области

— К месту происшествия прибыли две единицы техники и семь человек личного состава.В результате инцидента произошло обрушение конструкций здания на площади порядка 80 квадратных метров. Возгорания не зафиксировано, — сообщили в ДЧС области.

Пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь, пять человек доставлены в медицинское учреждение.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

— В Хромтаускую районную больницу доставлены пять пациентов с ожогами различной степени. Один пациент находится в реанимации, четверо — в травматологическом отделении. Ситуация находится на контроле, лечение проводится в соответствии с полученными рекомендациями профильного специалиста.Медицинская помощь оказывается в полном объеме, — отметили в управлении здравоохранения.

