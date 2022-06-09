Пять человек пострадали от утечки аммиака на заводе мороженого в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пять работниц компании «Шин-Лайн» госпитализированы с отравлением аммиаком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении общественного здоровья города сообщили, что один из пострадавших отказался от стационарного лечения в связи со стабильным состоянием.

«Еще трое пациентов сейчас находятся в реанимации. Их состояние тяжелое. Один пациент находится на лечении в токсикологическом отделении. Состояние среднее», — сообщили в управлении.

В департаменте полиции отметили, что данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований по статье 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда). Начато досудебное расследование.

«После проведения необходимых следственных действий будут установлены обстоятельства произошедшего и принято по делу окончательное процессуальное решение», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции города.