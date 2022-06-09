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    11:20, 09 Июнь 2022 | GMT +6

    Пять человек пострадали от утечки аммиака на заводе мороженого в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пять работниц компании «Шин-Лайн» госпитализированы с отравлением аммиаком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении общественного здоровья города сообщили, что один из пострадавших отказался от стационарного лечения в связи со стабильным состоянием.

    «Еще трое пациентов сейчас находятся в реанимации. Их состояние тяжелое. Один пациент находится на лечении в токсикологическом отделении. Состояние среднее», — сообщили в управлении.

    В департаменте полиции отметили, что данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований по статье 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда). Начато досудебное расследование.

    «После проведения необходимых следственных действий будут установлены обстоятельства произошедшего и принято по делу окончательное процессуальное решение», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции города.


    Теги:
    Общество Алматы Происшествия МВД РК Происшествия, ЧС Главная Правоохранительные органы
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