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    13:42, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Пять человек погибли во время пожаров в ВКО

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние сутки в Восточном Казахстане по причине неосторожного обращения с огнем погибло пять человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

    В пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что в Усть-Каменогорске в жилом доме дачного общества «Металлург-2» сотрудниками службы пожаротушения ликвидирован пожар на площади 30 кв. м. При пожаре погиб мужчина 1960 года рождения.

    В городе Серебрянске пожарные боролись с огнем, который охватил деревянные конструкции хозяйственных построек, крышу и веранду жилого дома на общей площади 130 кв. м. Погиб мужчина 1985 года рождения.

    В городе Риддер по прибытии пожарных, огнем были охвачены деревянные конструкции блока хозяйственных построек, а также стена и крыша веранды дома на общей площади 145 кв. м. В доме обнаружены тела женщины 1934 года рождения и двух мужчин – 1959 и 1994 годов рождения.

    Виновниками бытовых пожаров чаще всего являются сами собственники, которые пренебрегают элементарными правилами пожарной безопасности при курении, пользовании электронагревательными приборами, приборами освещения с открытым пламенем (свечами, зажигалками, спичками и т.п.). Особенно опасно нарушение требований пожарной безопасности в чердачных помещениях, коридорах (сенях), кладовых и различных хозяйственных постройках, так как там может быть бесконтрольное развитие очага возгорания.


    Теги:
    МЧС Пожар Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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