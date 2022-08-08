8 Августа 2022 10:48

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - 22-летний водитель авто марки «Audi» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с авто марки «Renault». Пять человек погибли, еще трое несовершеннолетних госпитализированы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции Алматинской области, ДТП произошло 6 августа около 20:40. 22-летний водитель автомашины «Audi», следуя по дороге «Алматы-Кокпек-Коктал» в восточном направлении, на 181 км не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с транспортным средством «Renault».

«В результате ДТП от полученных травм скончались 5 человек. Трое несовершеннолетних с различными травмами госпитализированы в больницу села Шелек. По данному факту в Енбекшиказахском РУП зарегистрировано уголовное производство по статье 345 части 4 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы», - сообщили в пресс-службе ДП.





