Пять человек погибли под колесами поездов с начала года в Алматы
Александр Игошен отметил, что основными причинами трагедии являются попытки граждан пересечь железную дорогу в неположенном месте.
«Большинство людей в спешке ленятся пользоваться пешеходным мостом, пытаются сократить пути, торопятся. Это главная причина экстренных торможений и наездов. Большинство людей носят наушники, не оглядываются по сторонам. Большинство людей, которые попали под поезд, находились в алкогольном опьянении. Хотелось бы, чтобы люди осознавали всю серьезность и опасность нахождения на железнодорожных путях и их пересечения в неустановленных местах», - сказал Александр Игошен.
По словам и.о. главного инженера, скорость движения пассажирских поездов достигает 140 км в час, грузовые поезда следуют со скоростью до 110 км/час.
«В случае обнаружения препятствия на пути и применения экстренного торможения, составу, в зависимости от профиля пути, веса поезда и скорости движения, понадобится расстояние не менее 500 метров, а иногда и больше одного километра. Это не автотранспорт, где можно остановиться за несколько метров или попытаться свернуть в сторону. Беспечность людей вблизи железнодорожного полотна чревата трагическими последствиями», - отметил он.
Александр Игошен также обеспокоился нахождением детей и подростков на железнодорожных путях. Набирает популярность съемки видеороликов для социальных сетей.
«Развитие техники и технологий – это хорошо, но нужно понимать место и область их применения. Крайне опасно осуществлять съемку видеороликов на объектах железнодорожного транспорта, слушать музыку в наушниках, накрывшись капюшоном, ограничивать себе обзор и слышимость подаваемых локомотивом сигналов», - отметил он.
Главный инженер дистанции пути КТЖ Алматы Дархан Абдуллаев добавил, что больше всего экстренные торможения происходят в районах станции Алматы 1 и 2, Шамалган.
Работники железнодорожного транспорта принимают все возможные меры по недопущению несчастных случаев на железной дороге и наездов на людей. Проводятся совместные с линейным отделом полиции рейды, разъяснительные беседы, регулярно проводятся собрания в учебных заведениях, вывешиваются аншлаги, отрабатываются совместно с местными исполнительными органами вопросы строительства пешеходных мостов, установления видеокамер и многое другое.
Весной этого года сообщалось, что под колесами поездов погибли 13 человек в Казахстане.