Пять человек погибли под колесами поездов с начала года в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – И.о. главного инженера филиала ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» - «Алматинское отделение ГП» Александр Игошен сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций о том, что за 7 месяцев текущего года локомотивными бригадами применено 110 экстренных торможений, из которых 5 случаев с наездом на человека со смертельным исходом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Александр Игошен отметил, что основными причинами трагедии являются попытки граждан пересечь железную дорогу в неположенном месте.

«Большинство людей в спешке ленятся пользоваться пешеходным мостом, пытаются сократить пути, торопятся. Это главная причина экстренных торможений и наездов. Большинство людей носят наушники, не оглядываются по сторонам. Большинство людей, которые попали под поезд, находились в алкогольном опьянении. Хотелось бы, чтобы люди осознавали всю серьезность и опасность нахождения на железнодорожных путях и их пересечения в неустановленных местах», - сказал Александр Игошен.

По словам и.о. главного инженера, скорость движения пассажирских поездов достигает 140 км в час, грузовые поезда следуют со скоростью до 110 км/час.

«В случае обнаружения препятствия на пути и применения экстренного торможения, составу, в зависимости от профиля пути, веса поезда и скорости движения, понадобится расстояние не менее 500 метров, а иногда и больше одного километра. Это не автотранспорт, где можно остановиться за несколько метров или попытаться свернуть в сторону. Беспечность людей вблизи железнодорожного полотна чревата трагическими последствиями», - отметил он.

Александр Игошен также обеспокоился нахождением детей и подростков на железнодорожных путях. Набирает популярность съемки видеороликов для социальных сетей.

«Развитие техники и технологий – это хорошо, но нужно понимать место и область их применения. Крайне опасно осуществлять съемку видеороликов на объектах железнодорожного транспорта, слушать музыку в наушниках, накрывшись капюшоном, ограничивать себе обзор и слышимость подаваемых локомотивом сигналов», - отметил он.

Главный инженер дистанции пути КТЖ Алматы Дархан Абдуллаев добавил, что больше всего экстренные торможения происходят в районах станции Алматы 1 и 2, Шамалган.

Работники железнодорожного транспорта принимают все возможные меры по недопущению несчастных случаев на железной дороге и наездов на людей. Проводятся совместные с линейным отделом полиции рейды, разъяснительные беседы, регулярно проводятся собрания в учебных заведениях, вывешиваются аншлаги, отрабатываются совместно с местными исполнительными органами вопросы строительства пешеходных мостов, установления видеокамер и многое другое.

Весной этого года сообщалось, что под колесами поездов погибли 13 человек в Казахстане.