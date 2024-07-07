Пять человек погибли и более 80 ранены в результате торнадо на востоке Китая

Пять человек погибли и 88 человек получили травмы в результате обрушения торнадо на город Хэцзе провинции Шаньдун на востоке Китай, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

По сообщению информационного агентства Синьхуа, торнадо бушевало на территории уездов Дунмин и Цзюаньчэн, административно подчиняющихся городу Хэцзе, в результате 88 человек получили травмы различной степени тяжести, и пятеро из них скончались, несмотря на усилия медиков.

По предварительным статистическим данным, в результате торнадо было повреждено в общей сложности 2 820 построек и 48 ЛЭП. Кроме того, от разгула стихии пострадали 60 900 му (около 4 060 га) сельскохозяйственных угодий.

После интенсивных ремонтных работ, транспортное сообщение, связь, водо- и электроснабжение были в основном восстановлены. Сотрудники местной поисково-спасательной службы проводят работы по эвакуации и переселению пострадавших, а специалисты - комплексную оценку ущерба.

По данным Национального климатического центра, ежегодно в провинции Шаньдун случается в среднем 1,5 торнадо.