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Пять больниц объединили в одну многопрофильную в СКО

3 Марта 2020 13:51
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Пять больниц объединили в одну многопрофильную в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области произошло объединение нескольких медучреждений с областной больницей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В регионе продолжают оптимизацию сети круглосуточных стационаров путем объединения монопрофильных медучреждений в многопрофильную больницу. Буквально несколько дней назад в соответствии с планом реорганизации к областной больнице присоединили кожно-венерологический диспансер, областной перинатальный центр, кардиологический центр и онкологический диспансер. Областная больница теперь зарегистрирована как многопрофильная областная больница.

«Оптимизации кадров не предполагается. Наша основная задача при объединении – оптимизировать, но не людей. Конечно, не может быть в одной больнице пять главных бухгалтеров или главных экономистов. Им всем предложили соответствующие должности. Они работают в тех же отделениях, но в другой должности. Заработные платы мы максимально сохранили. Постарались сделать все, чтобы не вызывать никакой социальной напряженности», - прокомментировал руководитель управления здравоохранения Тимур Султангазиев.

Напомним, в Петропавловске началось строительство современной многопрофильной больницы. Возводит ее турецкий инвестор. Североказахстанская делегация недавно вернулась из Турции, где посещала больницу, аналог которой строят в регионе.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Здравоохранение,
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Автор:

Олеся Жуковень

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