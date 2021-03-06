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    00:32, 06 Март 2021 | GMT +6

    Пять автобусов сгорели на Тенгизе

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Пять пассажирских автобусов сгорели на месторождении Тенгиз в Атырауской области, передает МИА «Казинформ».

    «Инцидент произошел 5 марта в 19:30. Ззагорелся один из автобусов на автостоянке компании ССЕР. Огонь перекинулся на стоявшие рядом 4 автобуса. В тушении пожара были задействованы 30 сотрудников и 3 единицы техники пожарной службы компании «Тенгизшевройл». Пожар полностью ликвидирован в 21:00 по местному времени», - сообщил представитель компании ССЕР Орак Бисембиев.

    В результате происшествия жертв и пострадавших нет.



    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Главная Происшествия
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