Пять аварийных отключений от газа произошло в Астане за отопительный сезон
О ситуации с газоснабжением столицы рассказал руководитель управления энергетики Астаны Нурлан Купешов, передает корреспондент агентства Kazinform.
— За прошедший отопительный период было 5 аварийных отключений, из которых 4 по вине сторонних организаций в результате проведения несогласованных земляных работ. Акиматом продолжается работа по газификации столицы. На сегодня доступом к газу обеспечено более
12,5 тыс. абонентов в 13 жилых массивах (Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок, Юго-Восток, Промышленный, Железнодорожный, Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный, Велла вилладж, мкр. Акбидай, Казахауыл, Нурбесик), — сообщил Нурлан Купешов на брифинге в РСК.
Он напомнил, что для обеспечения столицы газом функционируют две АГРС общей мощностью 460 тыс кубометров в час.
— Также продолжаются проекты по газификации жилых массивов. Работы по газификации ж/м «Family Village», «Ильинка», «Өндіріс», «Тельмана», «Чубары», «Garden Village» планируется на 2024 – 2025 годы. В рамках подготовки к отопительному сезону АО «КазТрансГаз Аймак» планируется текущий ремонт 41 ГРП, 105 ШРП, а также 15 мероприятий по продувке газопроводов, — добавил спикер.