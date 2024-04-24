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    14:40, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Пять аварийных отключений от газа произошло в Астане за отопительный сезон

    Газоснабжающая организация судится с антимонопольщиками в СКО
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    О ситуации с газоснабжением столицы рассказал руководитель управления энергетики Астаны Нурлан Купешов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — За прошедший отопительный период было 5 аварийных отключений, из которых 4 по вине сторонних организаций в результате проведения несогласованных земляных работ. Акиматом продолжается работа по газификации столицы. На сегодня доступом к газу обеспечено более 
    12,5 тыс. абонентов в 13 жилых массивах (Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок, Юго-Восток, Промышленный, Железнодорожный, Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный, Велла вилладж, мкр. Акбидай, Казахауыл, Нурбесик), — сообщил Нурлан Купешов на брифинге в РСК. 

    Он напомнил, что для обеспечения столицы газом функционируют две АГРС общей мощностью 460 тыс кубометров в час.

    — Также продолжаются проекты по газификации жилых массивов. Работы по газификации ж/м «Family Village», «Ильинка», «Өндіріс», «Тельмана», «Чубары», «Garden Village» планируется на 2024 – 2025 годы. В рамках подготовки к отопительному сезону АО «КазТрансГаз Аймак» планируется текущий ремонт 41 ГРП, 105 ШРП, а также 15 мероприятий по продувке газопроводов, — добавил спикер. 

    Теги:
    Отопительный сезон Регионы Астана Отопление Газификация
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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