Пять аварийных отключений от газа произошло в Астане за отопительный сезон

О ситуации с газоснабжением столицы рассказал руководитель управления энергетики Астаны Нурлан Купешов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— За прошедший отопительный период было 5 аварийных отключений, из которых 4 по вине сторонних организаций в результате проведения несогласованных земляных работ. Акиматом продолжается работа по газификации столицы. На сегодня доступом к газу обеспечено более

12,5 тыс. абонентов в 13 жилых массивах (Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок, Юго-Восток, Промышленный, Железнодорожный, Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный, Велла вилладж, мкр. Акбидай, Казахауыл, Нурбесик), — сообщил Нурлан Купешов на брифинге в РСК.

Он напомнил, что для обеспечения столицы газом функционируют две АГРС общей мощностью 460 тыс кубометров в час.