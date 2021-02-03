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    13:33, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Пять арендно-коммунальных домов построят в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году планируют увеличить объемы жилищного строительства до 327 тысяч квадратных метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления строительства, архитектуры и градостроительства, всего в этом году по области сдадут в эксплуатацию более 3,5 тысячи квартир. В прошлом году построили 3,3 тысячи.

    «По программе «Нұрлы жер» в 2020-м году на строительство объектов выделяли 14,6 млрд тенге. Для социально-уязвимых слоев населения и очередников построили восемь арендно-коммунальных жилых домов. В микрорайоне «Береке-2» начали строительство еще трех домов на 300 квартир. За счет выделенных средств осуществлялись работы по благоустройству и подведению инфраструктуры многоквартирных жилых домов микрорайонах Жас Оркен, Береке-2, Южный и посёлок Солнечный-II. На реализацию программы в этом году выделили 15,6 млрд тенге. Запланировано строительство пяти арендно-коммунальных жилых домов в районах области и Петропавловске, 18 кредитных домов», - сообщили в пресс-службе.

    В целом в отрасли строительства по итогам года ожидают рост объемов на уровне 5%.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Жилье Строительство
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