Пять арендно-коммунальных домов построят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году планируют увеличить объемы жилищного строительства до 327 тысяч квадратных метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления строительства, архитектуры и градостроительства, всего в этом году по области сдадут в эксплуатацию более 3,5 тысячи квартир. В прошлом году построили 3,3 тысячи.

«По программе «Нұрлы жер» в 2020-м году на строительство объектов выделяли 14,6 млрд тенге. Для социально-уязвимых слоев населения и очередников построили восемь арендно-коммунальных жилых домов. В микрорайоне «Береке-2» начали строительство еще трех домов на 300 квартир. За счет выделенных средств осуществлялись работы по благоустройству и подведению инфраструктуры многоквартирных жилых домов микрорайонах Жас Оркен, Береке-2, Южный и посёлок Солнечный-II. На реализацию программы в этом году выделили 15,6 млрд тенге. Запланировано строительство пяти арендно-коммунальных жилых домов в районах области и Петропавловске, 18 кредитных домов», - сообщили в пресс-службе.

В целом в отрасли строительства по итогам года ожидают рост объемов на уровне 5%.