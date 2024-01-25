Пьяного водителя такси задержали в Кокшетау

В Кокшетау полицейские задержали пьяного таксиста за рулем авто. На момент остановки в салоне находились два пассажира, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

24 января внимание полицейского патруля привлекла автомашина Chevrolet Cobalt. Водитель авто, несмотря на опознавательные наклейки известной фирмы такси, умудрился дрифтовать на дороге и подвергать опасности жизни других участников движения. Для проверки документов сотрудниками полиции машина была остановлена.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина, занимающийся извозом пассажиров, находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения, что впоследствии подтвердила медицинская экспертиза. В момент выявления нарушения, в салоне авто находились два пассажира, которые и не догадались о состоянии водителя. Сам же мужчина признался, что перед работой выпил две бутылки пива.

В отношении нарушителя полицейские составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Акмолинцу грозит арест на 15 суток и лишение водительских прав на 7 лет.