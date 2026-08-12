Пьяный водитель устроил ДТП на трассе Алматы — Усть-Каменогорск и пытался скрыться

В области Жетiсу 25-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП на трассе «Алматы — Усть-Каменогорск», после чего попытался скрыться. Ранее он уже был лишен права управления транспортными средствами сроком на семь лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

Авария произошла около трех часов ночи. На канал «102» поступило сообщение о столкновении автомобилей. Очевидцы сообщили полицейским, что один из участников ДТП после аварии попытался уехать с места происшествия.

На сообщение оперативно отреагировали сотрудники патрульной полиции области Жетiсу. Они организовали преследование автомобиля и остановили Nissan Cefiro, когда водитель направлялся в сторону города Конаева.

За рулем находился 25-летний житель Ескельдинского района. По предварительным данным, перед поездкой он употребил алкоголь. При этом мужчина сел за руль, несмотря на то, что ранее уже был лишен водительских прав на семь лет.

По информации полиции региона, причиной столкновения стало несоблюдение безопасной дистанции. Nissan Cefiro столкнулся с другим автомобилем. После аварии водитель попытался скрыться, однако был остановлен патрульными.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Таким образом, водитель не только управлял автомобилем после употребления алкоголя, но и сделал это, уже будучи лишенным права управления транспортными средствами. После ДТП он также попытался скрыться с места происшествия.

— Мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания. По факту проводится расследование, — сообщили в полиции.

В ведомстве также напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения создает угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. В отношении водителей, которые управляют транспортом в состоянии опьянения после ранее назначенного лишения права управления, предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и еще восемь пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и ГАЗ-53 на трассе Астана — Петропавловск.