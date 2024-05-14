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    09:53, 14 Май 2024 | GMT +6

    Пьяный автоугонщик протаранил полицейскую автомашину в Шымкенте

    Пьяный автоугонщик протаранил полицейскую автомашину в Шымкенте
    Фото: Рolisia.kz

    В соцсетях распространяется видеозапись ДТП с автомобилем патрульной полиции города Шымкента. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рolisia.kz.

    9 мая пьяный мужчина угнал чужое авто в Туркестанской области и, как было установлено при обнаружении, создавал на дороге аварийные ситуации.

    Во избежание жертв инспекторы патрульной полиции Асыл Кенес и Баглан Дуйсебай, рискуя жизнями, перегородили служебным автомобилем ему путь, в результате чего произошло столкновение.

    – От коллег из соседней области получили ориентировку об угнанной машине. Сразу поняли, что мужчина за рулем в нетрезвом состоянии. Чтобы остановить опасного водителя сознательно пошли на «таран». Это ради благополучия граждан, чтобы избежать трагических последствий с участием других участников дорожного движения, – сказали полицейские. 

    За управление транспортом в пьяном виде и невыполнение законного требования полицейских мужчина привлечен к ответственности. Факт угона машины расследуется стражами порядка Туркестанской области.

    Теги:
    ДТП Полицейские Закон и право Туркестанская область Регионы Казахстана Регионы Полиция Шымкент Видео
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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