Пьяный автоугонщик протаранил полицейскую автомашину в Шымкенте

В соцсетях распространяется видеозапись ДТП с автомобилем патрульной полиции города Шымкента. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рolisia.kz.

9 мая пьяный мужчина угнал чужое авто в Туркестанской области и, как было установлено при обнаружении, создавал на дороге аварийные ситуации.

Во избежание жертв инспекторы патрульной полиции Асыл Кенес и Баглан Дуйсебай, рискуя жизнями, перегородили служебным автомобилем ему путь, в результате чего произошло столкновение.

– От коллег из соседней области получили ориентировку об угнанной машине. Сразу поняли, что мужчина за рулем в нетрезвом состоянии. Чтобы остановить опасного водителя сознательно пошли на «таран». Это ради благополучия граждан, чтобы избежать трагических последствий с участием других участников дорожного движения, – сказали полицейские.

За управление транспортом в пьяном виде и невыполнение законного требования полицейских мужчина привлечен к ответственности. Факт угона машины расследуется стражами порядка Туркестанской области.