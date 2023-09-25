Пьяная за рулем: экс-депутата маслихата Актобе лишили водительских прав

В Актобе рассмотрено дело в отношении депутата городского маслихата Сании Муратовой, возбужденное по статье 596 часть 2 Кодекса РК об административных правонарушениях. Решение о лишении ответчицы водительских прав было принято заочно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С.Муратова была уведомлена о дате и времени судебного заседания, но не явилась на него. Тем не менее, дело было рассмотрено в межрайонном специализированном суде по административным правонарушениям города Актобе, судья Д.Хамиев вынес решение заочно.

В отношении депутата городского маслихата Сании Муратовой были составлены протоколы по статье 596 (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона) и 608 (Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии) КоАП РК.

На сегодняшнем заседании суда было рассмотрено совершенное депутатом правонарушение по статье 596 часть 3 КоАП РК. Об обстоятельствах рассказал сотрудник полиции, задокументировавший нарушение С.Муратовой правил дорожного движения и составивший протокол.

«5 сентября текущего года около 7 часов гражданка Муратова Сания Булкайыркызы на автомашине «Лексус» на пересечении проспектов Алии Молдагуловой и Санкыбай батыра, на шестиполосной размеченной дороге выехала на встречную полосу. При этом, пересекла двойную сплошную линию. На месте был составлен протокол. Мы спросили, согласна ли она с протоколом или нет. Она сказала, что полностью согласна и подписалась», – сказал инспектор батальона патрульной полиции города Актобе Нуржас Мусиреп.

По решению суда, депутат несколько месяцев не сможет садиться за руль.

«За совершенное правонарушение по статье 596 часть 3 Кодекса РК об административных правонарушениях к ней применено наказание в виде лишения права на управление транспортом сроком на 6 месяцев», – сказал судья.

Как сообщалось ранее, депутат городского маслихата Актобе Сания Муратова была задержана за управление автомашиной в нетрезвом состоянии.

Затем поступило сообщение о том, что С.Муратова по своей инициативе сложила депутатские полномочия.

Как сообщалось в СМИ, рассмотрение дела по статье 608 КоАП РК состоялось 21 сентября. Но, народная избранница не явилась на суд. Судья вынес решение о принудительной доставке С.Муратовой на следующее заседание.