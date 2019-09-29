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Путинцева разгромила россиянку и вышла на первую ракетку мира на турнире в Пекине

29 Сентября 2019 14:12
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Путинцева разгромила россиянку и вышла на первую ракетку мира на турнире в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла российскую теннисистку Анну Блинкову на турнире в Пекине — 0:6, 1:6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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За 1 час 9 минут матча 66-ая ракетка мира 21-летняя Блинкова совершила 2 эйса и 2 двойные ошибки. 24-летняя Юлия, занимающая 38-ое место в рейтинге WTA, реализовала 5 брейк-пойнтов и 1 раз ошиблась при подаче.

Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором круге турнира China Open Ю. Путинцева померится силами с австралийкой Эшли Барти – первой ракеткой мира в одиночном разряде.

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Ключевые слова: Спорт,
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