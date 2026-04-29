Путин заявил Трампу о готовности объявить перемирие на празднование Дня Победы

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Президент РФ Владимир Путин сообщил американскому лидеру Дональду Трампу о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.

Юрий Ушаков отметил, что в контексте украинского урегулирования «американский президент акцентировал важность скорейшего прекращения боевых действий, а также готовность со своей стороны всячески этому содействовать».

Президент США Дональд Трамп сказал Владимиру Путину, что сделка для разрешения конфликта на Украине близка.

Телефонный разговор президентов России и США продолжался более полутора часов и стал 12-м с момента возвращения Трампа в Белый дом в начале 2025 года. Предыдущий телефонный разговор лидеров состоялся 9 марта.

Ранее сообщалось, что парад в Москве 9 мая пройдет без военной техники.