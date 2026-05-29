    Путин объяснил цель передачи амурских тигров Казахстану

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам государственного визита в Казахстан, прокомментировал передачу амурских тигров и объяснил цель этой инициативы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

    По его словам, проект носит гуманитарно-экологический характер и связан с совместной работой по восстановлению природной среды и редких видов животных.

    — Основной смысл заключается в том, что мы сотрудничаем в гуманитарной сфере, и для нас крайне важно восстановление природы. Мы готовы поддерживать наших коллег в их усилиях по восстановлению фауны, — заявил Путин.

    Он подчеркнул, что подобные инициативы рассматриваются как часть более широкого взаимодействия между странами в сфере охраны окружающей среды и восстановления биоразнообразия.

    Ранее министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов прокомментировал ход исследований, связанных с популяцией тигров.

    Адиль Нуртазин
