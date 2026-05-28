Путин: Объединение усилий стран ЕАЭС в сфере ИИ принесет колоссальный результат

Совместная работа стран Евразийского экономического союза в сфере искусственного интеллекта принесет колоссальный результат. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего выступления на пленарном заседании V Евразийского экономического форума, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Что же касается искусственного интеллекта, это совсем новая, но весьма перспективная сфера интеграционного взаимодействия. Речь идет о стратегических технологиях, которые становятся важным фактором обеспечения глобальной конкурентоспособности, экономического роста и прогресса. За лидерство в этой области разворачивается соперничество государств и транснациональных корпораций, — отметил Владимир Путин.

По его словам, у России в этой сфере есть определенные конкурентные преимущества.

— Но мы прекрасно понимаем, что работа совместно с нашими друзьями, партнерами имеет огромное значение. Объединение усилий может иметь колоссальный результат, — сказал Президент России.

Ранее Владимир Путин предложил провести в России саммит по искусственному интеллекту.