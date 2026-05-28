Владимир Путин предложил провести в России саммит по искусственному интеллекту

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил провести в 2027 году встречу на высоком уровне по вопросам искусственного интеллекта, передает корреспондент агентства Kazinform.

Инициатива была озвучена в ходе пленарного заседания V Евразийского экономического форума.

По словам российского лидера, в стране уже реализуются национальные и отраслевые программы, направленные на внедрение искусственного интеллекта в различные сферы жизни.

— Очень важно объединять усилия, реализовывать лучшие практики и обеспечивать их тиражирование. По нашей инициативе создан Международный альянс в сфере искусственного интеллекта. Также учреждена международная конференция по вычислительной оптимизации. Эти структуры объединили деловые, научные и академические круги из многих заинтересованных стран, — отметил Владимир Путин.

Он также предложил организовать в России встречу высокого уровня по вопросам ИИ.