Владимир Путин предложил провести в России саммит по искусственному интеллекту
Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил провести в 2027 году встречу на высоком уровне по вопросам искусственного интеллекта, передает корреспондент агентства Kazinform.
Инициатива была озвучена в ходе пленарного заседания V Евразийского экономического форума.
По словам российского лидера, в стране уже реализуются национальные и отраслевые программы, направленные на внедрение искусственного интеллекта в различные сферы жизни.
— Очень важно объединять усилия, реализовывать лучшие практики и обеспечивать их тиражирование. По нашей инициативе создан Международный альянс в сфере искусственного интеллекта. Также учреждена международная конференция по вычислительной оптимизации. Эти структуры объединили деловые, научные и академические круги из многих заинтересованных стран, — отметил Владимир Путин.
— Мы также предлагаем провести в 2027 году в России встречу на высоком уровне по искусственному интеллекту, чтобы обсудить взаимодействие в развитии суверенных моделей ИИ, формировании взаимосвязанной инфраструктуры вычислительных мощностей и объектов энергетики, а также адаптации технологий под локальные нужды, — сказал Президент России.