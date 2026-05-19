Путин 19–20 мая посетит Китай с официальным визитом

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам Китая в преддверии своего визита в страну, отметив беспрецедентный уровень отношений РФ и КНР, передает агентство Kazinform.

Президент России Владимир Путин 19–20 мая посетит Китай с двухдневным визитом. Поездка приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

В 2026 году также отмечается 30-летие установления российско-китайских отношений стратегического партнерства и взаимодействия.

— В настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства, — заявил Путин в видеопослании к гражданам Китая в преддверии своего визита в страну.

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между странами, обменяться мнениями по основным международным и региональным проблемам.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп совершил государственный визит в Китай.

Ранее гонконгское издание South China Morning Post отмечало, что это станет первым случаем, когда Китай в течение одного месяца принимает лидеров России и США вне рамок международных саммитов.