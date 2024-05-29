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    18:35, 28 Май 2024 | GMT +6

    Пути решения проблем аграриев предложили Правительству сенаторы

    Пути решения проблем аграриев предложили Правительству сенаторы
    Фото: Сенат Парламента РК

    Депутаты комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий встретились с представителями министерств сельского хозяйства, водных ресурсов и ирригации, торговли и интеграции, а также акимата Туркестанской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Участники встречи обсудили итоги выездного заседания комитета в Туркестанскую область на тему «Состояние агропромышленного комплекса южного региона: проблемы и пути решения», на котором обсуждались вопросы развития агропромышленного комплекса и пути решения актуальных проблем.

    По итогу выездного заседания сенаторами был разработан пакет рекомендаций для решения выявленных проблем. В частности, предложено разработать дорожную карту по восстановлению земель, подвергшихся эрозии, провести аудит и цифровизацию сельскохозяйственных земель для обеспечения доступа фермеров к результатам геоботанических и почвенных исследований.

    Кроме того, для улучшения ситуации в агропромышленном секторе и управления водными ресурсами сенаторами предложено проводить ежеквартальный мониторинг целевого использования субсидий, создавать благоприятную инвестиционную среду, увеличивать количество современных лабораторий и усиливать фитосанитарный и ветеринарный контроль. Также рекомендуется предусмотреть меры государственной поддержки по затратам на отопление теплиц и на повышение уровня обновления сельскохозяйственной техники.

    Теги:
    Сенат Парламента Правительство Сенат Сельское хозяйство Аграрии Парламент
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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