РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:31, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Пути решения основных проблем страны назвал Президент РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил пути решения системных проблем казахстанской экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Системные проблемы нашей экономики хорошо известны. Это сырьевая зависимость, низкая производительность труда, неравномерное распределение доходов. Безусловно, все эти проблемы сложные, но существуют конкретные пути их решения», – сказал Касым-Жомарт Токаев в Послании народу РК.

    По словам Главы государства, это макроэкономическая стабильность, диверсификация экономики, цифровизация, а также развитие МСБ, человеческого капитала и обеспечение верховенства закона.

    Ранее сообщалось, что сегодня Глава государства выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Основная часть Послания посвящена социально-экономическому развитию страны. Прямая трансляция Послания народу Казахстана проводится на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.


    Фото:t.me/bort_01




    Теги:
    Токаев Касым-Жомарт Президент Казахстана Экономика Послание Президента РК-2022 Главная Послание Президента РК Президент
    Сейчас читают
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!