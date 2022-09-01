Пути решения основных проблем страны назвал Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил пути решения системных проблем казахстанской экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Системные проблемы нашей экономики хорошо известны. Это сырьевая зависимость, низкая производительность труда, неравномерное распределение доходов. Безусловно, все эти проблемы сложные, но существуют конкретные пути их решения», – сказал Касым-Жомарт Токаев в Послании народу РК.

По словам Главы государства, это макроэкономическая стабильность, диверсификация экономики, цифровизация, а также развитие МСБ, человеческого капитала и обеспечение верховенства закона.

Ранее сообщалось, что сегодня Глава государства выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Основная часть Послания посвящена социально-экономическому развитию страны. Прямая трансляция Послания народу Казахстана проводится на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.

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