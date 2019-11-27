Пути развития потенциала госслужащих обсудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы представители более десяти стран обсудили пути развития потенциала госслужащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На семинаре по укреплению учебных заведений и институтов госуправления на пути реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030, председатель Управляющего комитета Астанинского хаба госслужбы Алихан Байменов, отметил, что для достижения целей устойчивого развития (ЦУР) важное значение имеет качество госуправления.





«Качество госуправления в значительной степени определяется качеством подготовки кадров, которой занимаются образовательные учреждения и институты госадминистрирования. Эти аспекты становятся наиболее актуальными в современном VUCA мире для каждой страны в достижении ее приоритетов развития», - отметил спикер.

Постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш подчеркнул, что в целях развития государственной службы поддерживают правительства многих стран в применении передовых методов обучения и разработке эффективных обучающих программ.

«ПРООН оказывает содействие в проведении реформ госслужбы в Казахстане, включая развитие потенциала госслужащих. Мы помогаем государственным структурам в использовании новых активных, инновационных механизмов совместно с Астанинским Хабом госслужбы. Также мы оказываем поддержку Агентству по делам государственной службы Казахстана в разработке единой рамки компетенции и системы оплаты труда госслужащих. Мы рады, что Астанинский Хаб, реализуя свою миссию, оказывает системное постоянное внимание этой теме – развитию потенциала госслужащих», - отметил Я. Бериш.

Общая цель мероприятия заключается в развитии потенциала госслужащих для поддержки реализации ЦУР, также обмене информацией о развитии институтов госуправления.

Участники семинара получили возможность обсудить актуальные вопросы учебных заведений госуправления, пути их трансформации и инновационного лидерства. Передовым опытом в области госуправления поделились ведущие эксперты из Нидерландов, США, ОАЭ и других стран.





В ходе мероприятия представители уполномоченных госорганов, эксперты и координаторы ЦУР из шести стран - Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана рассмотрели эффективные пути структурные изменений и развития государственных институтов, профессиональных качеств госслужащих, необходимых для гибкого лидерства в области достижения целей устойчивого развития.

Данная площадка будет способствовать многосторонней дискуссии, передаче инновационных идей и новым партнерским отношениям.

В рамках семинара также состоится ознакомительная поездка в Центр обслуживания населения и презентация Государственной̆ корпорации «Правительство для граждан».

Семинар организован Астанинским хабом госслужбы, ДЭСВ ООН, ПРООН при поддержке Академии госуправления при Президенте РК и НАО «Государственной корпорации «Правительство для граждан».







