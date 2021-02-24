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Пути борьбы с коррупцией рассмотрели в Туркестанской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Февраля 2021, 18:18
Пути борьбы с коррупцией рассмотрели в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Совещание по профилактике коррупции провел первый заместитель акима Туркестанской области Арман Жетписбай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В этом направлении в регионе идёт планомерная работа, было поручено продолжать все действенные мероприятия. Также первый заместитель акима потребовал усилить разъяснительную работу о вновь введенных реформах и запретах в отношении госслужащих и лиц, уполномоченных выполнять государственные функции.

«В госучреждениях необходимо проводить не только совещания по профилактике коррупции, но и принимать действенные меры. Как известно, согласно последним изменениям в законодательстве, ответственность за подчиненных возложена на первого руководителя. И об этом не стоит забывать. Борьба с коррупцией - долг каждого гражданина», - подчеркнул первый заместитель акима области Арман Жетписбай.

Участники встречи отметили, что каждый аким, руководитель и сотрудники соответствующего государственного органа должны быть заинтересованы в соблюдении законности, прозрачности и доступности принимаемых мер.

По итогам совещания акимы районов, городов и руководители областных управлений получили ряд конкретных поручений.

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