Путевку на рыбалку на озерах Бурабая теперь можно приобрети онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 15 февраля путевку на рыбалку на озера Бурабая можно купить онлайн, не выходя из дома. О сохранении рыбных запасов в озере и условиях для любителей рыбной ловли рассказал директор ГНПП «Бурабай» Сергей Быков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу национального природного парка «Бурабай».

Чтобы отправиться на зимнюю рыбалку на озера Бурабая, любителям рыбной ловли необходимо приобрести специальное разрешение – путевку, которая позволяет выловить 5 кг рыбы.

Действующие в нашей стране правила любительского рыболовства требовали выдачу разрешений только на бумажном носителе. Сегодня, в век цифровых технологий, это создавало определенные неудобства. Рыбаки неоднократно обращались к природоохранным инспекторам с просьбой инициировать изменение правил и разрешить продажу путевок онлайн.

С 15 февраля 2022 года путевку на рыбалку можно купить, не выходя из дома.

Государственный национальный природный парк «Бурабай» проводит большую работу по сохранению и приумножению рыбных запасов в озерах заповедника. Он заинтересован в прозрачности процессов отлова рыб и создании комфортных условий для любителей рыбной ловли.

- Сергей Васильевич, какую работу проводит ваша организация по сохранению и приумножению численности рыбы в озерах Борового?

- Охрана и воспроизводство животного мира одна из основных задач ГНПП «Бурабай». Наши ученые проводят целый ряд мероприятий по изучению ихтиофауны. Например, с помощью научного лова определяют какая рыба водится в озере и насколько ее там много.

Существует специальная методика определения допустимого лова – по ней мы рассчитываем какое количество рыбы можно отловить из озера в определенный период.

Наш научный отдел проводит замеры уровня и химический анализ воды, определяет количество различных веществ в составе воды и качество воды для благоприятного обитания и жизнедеятельности ихтиофауны.

Мы также работаем над пополнением озер молодой рыбой.

- Каким образом это происходит?

- Этот процесс называется «зарыбление». Подготовка к нему начинается осенью. Наши сотрудники отлавливают рыбу сиговых пород в период нереста, потом проводят сбор икры для дальнейшей инкубации в питомнике.

Икру закладываю в колбы, где с ноября по март происходит процесс выращивания мальков. А уже в апреле мальков выпускают в озера.

Это очень интересный и непростой процесс. Мальков необходимо выпускать по направлению ветра и обязательно в глубокие места озера. Так сохраняется наибольшее число особей. В свой первый месяц жизни в природе малек живет в метровом слое воды, питаясь планктоном.

- В каких озерах живут такие мальки?

- Эти озера прекрасно известны рыбакам – это Щучье, Боровое, Большое Чебачье, Малое Чебачье, Жукей, Катарколь.

- Объясните, почему важно контролировать численность рыбы в озерах?

- Это важно для баланса экосистемы водоемов. Рыбам должно хватать воды, воздуха, корма. От количества рыбы зависит и состояние воды в озере.

- То есть отлов рыбы нужен?

- Конечно. Отлов рыбы оказывает на ихтиофауну водоемов очень большое воздействие, разрежая популяции рыб, вследствие чего изменяются условия питания для мальков и оставшейся части ихтиофауны, и это способствует благоприятному воздействию на экологическое состояние водоемов.

- Каким образом рассчитывается число путевок на рыбалку? Как понять – сколько рыбы допустимо выловить из озер?

- Существует определенная методика, которой пользуются ученые. ГНПП «Бурабай» совместно с Научно-производственным центром рыбного хозяйства ежегодно разрабатывает биологическое обоснование для определения предельно допустимого улова. Затем этот документ проходит государственную экологическую экспертизу. И после получения положительного заключения экспертов приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира определяется лимит на изъятие рыбы.

Затем национальный парк производит оплату в бюджет за пользование животным миром и начинает реализацию путевок.

В этом году количество разрешений на рыбную ловлю составляет 49000 штук.

- Рыбаки неоднократно публично обращались к вам с просьбой внедрить онлайн-продажу путевок. Почему так долго не решали этот вопрос?

- Мы поддерживали эту инициативу с самого начала. К сожалению, это невозможно было сделать решением одного директора ГНПП. Мы обязаны строго придерживаться законодательства. Более того, одна из наших функций – это контроль за соблюдением законов.

Правила требовали, чтобы путевки были только на бумажных носителях. Но все мы понимаем, что бумага сегодня – это неудобно. Цифровые технологии позволяют нам автоматизировать процессы, сделать их более прозрачными.

Поэтому в мае 2021 года ГНПП «Бурабай» инициировал внесение изменений в Правила спортивного (любительского) рыболовства. Мы направили письмо в профильное ведомство. Затем состоялось согласование Проекта правил в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов, были получены результаты антикоррупционной экспертизы, проведено публичное онлайн-обсуждение пользователями НПА, получено заключение экспертного совета. После чего правила были согласованы в Министерстве юстиции.

Сегодня путевку можно купить на сайте http://parkburabay.kz/ и планировать свой отдых заранее.