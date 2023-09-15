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    20:00, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Путешествие на Запад: зачем Токаев летит в США

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    Photo: personal archive of Ariel Cohen
    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Повестка визита казахстанской делегации в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблеи ООН обещает быть плодотворной и разнообразной. О тематике двустороннего сотрудничества, аспектах взаимодействия, представляющих взаимный интерес, рассказали американские эксперты в интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформ».

    Управляющий директор Программы энергетики, экономического роста и безопасности Международного налогового и инвестиционного центра Ариэль Коэн подчеркивает, что на протяжении более трех десятилетий Вашингтон укреплял свои отношения с Астаной, оказывая неизменную поддержку стремлению Казахстана к независимости с момента его основания.

    Центральная Азия, сложный и стратегически важный регион из-за своей близости к таким мировым гигантам, как Россия, Китай, Иран и Афганистан, находится в центре международной политики. Геополитическая напряженность в мире заставляет обращать внимание на вопросы нераспространения ядерного и биологического оружия. В этом контексте уникальная история Казахстана служит примером для стран, стремящихся получить доступ к оружию массового уничтожения.

    Недавние потрясения в регионе подчеркнули критическую важность центральноазиатского коридора для Соединенных Штатов и Запада в диверсификации торговых маршрутов, обеспечении надежной цепочки поставок и транспортировки углеводородов на прибыльный европейский рынок. Следовательно, в повестке дня будут доминировать дискуссии, касающиеся развития Среднего коридора и его потенциала для оптимизации перемещения товаров и ресурсов из Китая в Европу.

    Призрак Афганистана нависает над дискуссиями, и американская сторона, вероятно, вступит в переговоры о предотвращении деятельности радикальных групп и террористических организаций в пределах своих границ. Эксперты выражают надежду, что Казахстан, обладающий опытом дипломатического посредничества в качестве нейтрального посредника, сможет внести свой вклад в усилия, направленные на обеспечение безопасности Центральной Азии.

    Среди аспектов двустороннего сотрудничества - вопрос привлечения американских инвестиций в Казахстан.

    Президент консалтинговой фирмы «Second Floor Strategies», аналитик по вопросам геополитики Уайлдер Санчес отмечает, что важной темой встреч двух делегаций станут торговые и инвестиционные вопросы. У. Санчес отметил, что июньский визит Американо-Казахстанского делового совета Торговой палаты США был первым в своем роде, что является большим достижением для Казахстана и США.


    По американским данным, двусторонний товарооборот достиг примерно 3,7 млрд долларов в 2022 году и 1,9 млрд долларов в период с января по июнь 2023 года. Эти статистические данные означают, что Казахстан является основным торговым партнером США в Центральной Азии.

    В этой связи эксперт не исключает проведение параллельных встреч представителей США и Казахстана в ходе ГА ООН для обсуждения увеличения объемов торговли и инвестиций между двумя странами.

    «Президент США Дж.Байден мог бы посетить Казахстан и встретиться с Президентом К.-Ж.Токаевым, а также с другими центральноазиатскими лидерами в формате «С5+1», это продемонстрировало бы, что Вашингтон хочет больше внимания уделять Казахстану и Центральной Азии», - сообщил У. Санчес.

    Вашингтон ценит свое партнерство с Казахстаном и продолжает поддерживать теплые дипломатические отношения. Визит госсекретаря США Э. Блинкена в Казахстан в начале этого года является еще одним значительным дипломатическим достижением и для Казахстана, и для США.


    Теги:
    Президент Казахстана ООН Внешняя политика Казахстана Политика Сотрудничество США Интеграция и партнерство Мнения
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