Путешественнику из Германии вернули угнанный мотоцикл в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В половине пятого утра на пульт «102» поступил сигнал об угоне мотоцикла марки «БМВ», принадлежащий гражданину Германии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Алматы.

«Из первичных показаний иностранного гражданина стало известно, что в Алматы он приехал два дня назад, свой двухколесный транспорт оставил у входа в гостиницу, расположенную по улице Макатаева. Спустя несколько часов мужчина обнаружил пропажу и обратился за помощью в полицию. Мы сразу же организовали розыскные мероприятия и уже в первые часы знали, кто совершил данное преступление», - проинформировал начальник Управления полиции Медеуского района майор полиции Болат Тотыбаев.

К слову, сутками ранее в этом же районе неизвестные угнали ещё один мотоцикл. Криминалисты и оперативники в первую очередь провели анализ по двум этим угонам и идентифицировали один и тот же почерк преступников, которых было трое.

«Один из основных фигурантов - 32-х летний гр. К. был задержан спустя несколько часов после угона мотоцикла у подданного Германии. Похищенный транспорт злоумышленники успели сбыть, он был найден и изъят на территории города Каскелен Карасайского района Алматинской области. В настоящее время ведётся розыск ещё двух фигурантов преступления», - заявил Болат Тотыбаев.

Путешественник из Германии поблагодарил полицейских за оперативную работу.

«Итак, я очень счастлив, что получил свой мотоцикл обратно. Он был украден прошлой ночью, я обратился в полицию и рассказал им про это утром и уже вечером его вернули. Отличная работа специальной службы и туристической полиции и, конечно же, их быстрая работа в розыске воров, я получил его обратно и говорю вам огромное спасибо за отличную работу, теперь я могу продолжить свое путешествие. Я приехал из Германии на мотоцикле и продолжу свой путь в Китай, Камбоджу. Я очень счастлив, что благодаря полиции смогу продолжить свой путь. Огромное спасибо», - резюмировал Штифляген Клаус-Стефан.