17 Мая 2022 20:10

Путешественник из Улытау пешком дошел до Талдыкоргана

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – 72-летнего аксакала Сарсенбая Котырашова на въезде в город тепло встретили активные жители Талдыкоргана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сарсенбай Котырашов намерен обойти пешком весь Казахстан до ноября этого года. Ему в общей сложности предстоит пройти 8 000 км. Путешественник вышел в путь 31 марта, и 11 мая дошел до Алматы.

Его цель – познакомить жителей других регионов страны с историей и сакральными местами Улытауского района, составить список казахстанских народных ремесленников и популяризовать праздник кисломолочного напитка – кумыса.

В Талдыкоргане Сарсенбай ата также встретился с депутатами городского маслихата. Ему по традиции вручили чапан.

Теперь из города Талдыкоргана путешественник отправится в Аягуз, а дальше Семей, Усть-Каменогорск, Павлодар, Караганду, Нур-Султан, Кокшетау, Петропавловск, Костанай, Актобе, Уральск, Атырау, Бейнеу и Актау. Всего расстояние от Улытау до Актау составляет – 8 000 км.

Ранее сообщалось, что 72-летний марафонец за 13 дней дошел до Кызылорды.



