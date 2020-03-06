Путепровод на станции Шамалган построят в виде эстакады – МИИР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Активное строительство путепровода на железнодорожной станции Шамалган в Алматинской области начнется уже в этом году. На сегодняшний день ведутся подготовительно-мобилизационные работы перед предстоящим строительным сезоном, передает МИА «Казинформ».

«Комитетом автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК был проведен научно-технический совет, где принято решение о проектировании транспортной развязки в соответствии с первой технической категорией. Специалистами был определен вариант строительства путепровода в виде эстакады протяженностью 340 метров. Для строительства был выбран участок между населенными пунктами Шамалган и Екпенди с расположением развязки на удалении 250 метров от существующего железнодорожного переезда. Это позволит сократить путь до основных автотрасс на 0,7 км, а также перенести транзитный транспортный поток за пределы населенного пункта», - сообщила пресс-служба МИИР РК в Facebook.

Как отметили в ведомстве, в ноябре 2019 года ТОО «Саулет-SKB» начало разработку проектно-сметной документации, которая будет завершена в марте этого года. В декабре был подписан договор на выполнение строительно-монтажных работ с Консорциумом АО «Тодини Конструциони Дженерали С.п.А.»/ТОО «Integra Construction KZ», который на сегодняшний день ведет подготовительно-мобилизационные работы. Проект планируется сдать в эксплуатацию в августе 2021 года.

Кроме того, компанией ТОО «ДСУ-13» ведется строительство надземного пешеходного перехода через железную дорогу на станции Шамалган по автомобильной дороге областного значения «Алматы-1 – ст. Шамалган – Узынагаш». На эти цели из местного бюджета было выделено 330 млн тенге.

Напомним, Постановлением Правительства РК путепровод на железнодорожной станции Шамалган отнесен к объектам строительства, требующего особого регулирования.