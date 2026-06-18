Путь на ЧМ-2027 начинается с Ирландии для женской сборной Казахстана по футболу

Женская сборная Казахстана по футболу узнала соперников на пути к чемпионату мира-2027, передает корреспондент агентства Kazinform.

Женская сборная Казахстана по футболу узнала соперников на пути к чемпионату мира-2027, передает корреспондент агентства Kazinform.

Для попадания на мировое первенство 2027 года казахстанской женской национальной команде предстоит преодолеть двухэтапный барьер плей-офф.

По итогам жеребьевки в первом раунде женской сборной Казахстана предстоит сыграть двухматчевое противостояние с командой Ирландии. Первая игра для казахстанок пройдет дома, ответная — в гостях. Матчи состоятся в период с 7 по 13 октября.

В случае успеха казахстанки во втором раунде квалификации встретятся с сильнейшей из пары Бельгия — Польша. Игры запланированы на даты с 26 ноября по 5 декабря.

Семь лучших победителей финальной стадии плей-офф на основе рейтинга квалификации получат прямые путевки на ЧМ. Восьмая сборная отправится в интерконтинентальный плей-офф, который состоится в феврале 2027 года.

Отметим, что самым громким успехом в истории женской сборной Казахстана по футболу как раз является текущий выход в плей-офф квалификации чемпионата мира 2027 года, который команда обеспечила себе весной 2026 года благодаря победам над сборными Армении (3:0) и Беларуси (1:0). Этот результат позволил сборной совершить рекордный рывок в рейтинге ФИФА сразу на 16 позиций вверх.

Ранее в КФФ решили судьбу главного тренера женской футбольной сборной Казахстана.