Путь к «золоту» был нелегким, но приятным - Молдир Мекенбаева выиграла ЧМ по джиу-джитсу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Известная казахстанская спортсменка Молдир Мекенбаева завоевала «золото» на чемпионате мира по джиу-джитсу в ОАЭ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году чемпионат мира в разделе «неваза» проходил в городе Абу-Даби и спустя 3,5 года на той же арене, на тех же матах я завоевала важнейшую медаль на престижном соревновании», - отметила спортсменка.

По ее словам, она попала в сильнейшую группу, где выступали титулованные спортсмены, которые считались фаворитами турнира. «В рейтинге JJIF (Международная федерация джиу-джитсу – прим. автор) я стояла на первом месте, поэтому первый круг прохожу автоматически, вторая схватка была с соперницей из Канады (черный пояс). Пройдя ее, думала, что встречусь с чемпионкой мира 2017 года по «неваза» и действующей чемпионкой UWW, но ее обошла спортсменка из Швеции (черный пояс). Выиграв в третьей схватке спортсменку из Швеции, прошла в финал, где меня ждала опытная спортсменка из России. В финале удалось завершить схватку удушающим», - пояснила чемпионка. Молдир Мекенбаева добавила, что путь к «золоту» был нелегким, но приятным. «Много стараний, труда, энергии и подготовки ушло, чтобы прозвучал наш гимн Казахстана на чемпионате мира! Я счастлива. Благодарю Всевышнего за все, что происходит со мной. Тяжело передать словами, как спортсмен ощущает себя, стоя на пьедестале, держа руку на сердце и напевая гимн своей родины. Еще тяжелее передать состояние, когда это «золото» досталось не самым легким путем», - поделилась своим впечатлением Молдир. Стоит отметить, что недавно она стала обладательницей коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу.