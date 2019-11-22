Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Путь к «золоту» был нелегким, но приятным - Молдир Мекенбаева выиграла ЧМ по джиу-джитсу

Автор:  
Еламан Турысбеков
22 Ноября 2019, 11:09
Путь к «золоту» был нелегким, но приятным - Молдир Мекенбаева выиграла ЧМ по джиу-джитсу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Известная казахстанская спортсменка Молдир Мекенбаева завоевала «золото» на чемпионате мира по джиу-джитсу в ОАЭ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году чемпионат мира в разделе «неваза» проходил в городе Абу-Даби и спустя 3,5 года на той же арене, на тех же матах я завоевала важнейшую медаль на престижном соревновании», - отметила спортсменка.

По ее словам, она попала в сильнейшую группу, где выступали титулованные спортсмены, которые считались фаворитами турнира. «В рейтинге JJIF (Международная федерация джиу-джитсу – прим. автор) я стояла на первом месте, поэтому первый круг прохожу автоматически, вторая схватка была с соперницей из Канады (черный пояс). Пройдя ее, думала, что встречусь с чемпионкой мира 2017 года по «неваза» и действующей чемпионкой UWW, но ее обошла спортсменка из Швеции (черный пояс). Выиграв в третьей схватке спортсменку из Швеции, прошла в финал, где меня ждала опытная спортсменка из России. В финале удалось завершить схватку удушающим», - пояснила чемпионка. Молдир Мекенбаева добавила, что путь к «золоту» был нелегким, но приятным. «Много стараний, труда, энергии и подготовки ушло, чтобы прозвучал наш гимн Казахстана на чемпионате мира! Я счастлива. Благодарю Всевышнего за все, что происходит со мной. Тяжело передать словами, как спортсмен ощущает себя, стоя на пьедестале, держа руку на сердце и напевая гимн своей родины. Еще тяжелее передать состояние, когда это «золото» досталось не самым легким путем», - поделилась своим впечатлением Молдир. Стоит отметить, что недавно она стала обладательницей коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу.

Алматы   Спорт   Арабские эмираты  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной