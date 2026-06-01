Путь к Кайынды станет комфортнее: на какой стадии строительство дороги

В Кегенском районе продолжается строительство автодороги от туристического села Саты до озера Кайынды, протяженностью около 10 километров. Стоимость проекта составляет почти 2,5 млрд тенге. Корреспонденты Kazinform в ходе пресс-тура ознакомились с ходом работ.

Строительство новой дороги обсуждается уже давно, однако активное внимание к проекту появилось после трагического ДТП осенью 2023 года на горной дороге Кайынды — Саты, когда автобус с пассажирами столкнулся с УАЗом. Тогда было заявлено о начале строительства в 2024 году, однако сроки проекта неоднократно переносились.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Туристы добирались до озера на внедорожниках по извилистой горной дороге до определенной точки, а затем часть пути преодолевали пешком.

Сегодня ситуация изменилась к лучшему: дорога практически готова к асфальтированию: она расширена, выровнена и имеет подготовленное основание для покрытия.

Как сообщил заместитель директора ГНПП «Көлсай көлдері» Хамит Ахметов, основные подготовительные работы практически завершены. На объекте построены три крупных моста, проложены водопропускные трубы, выполнены работы по выравниванию и грунтованию дороги. По его словам, асфальтирование начнется в ближайшие дни.

— По плану завершить строительство дороги должны к концу августа 2026 года. Ее общая протяженность составит около 10 километров, — отметил он.

Новая дорога будет вести к парковочной зоне, рассчитанной на 60-100 автомобилей. Парковка расположится примерно в 1,5 километра от озера Кайынды. Далее посетители смогут продолжить путь пешком или верхом на лошадях. Кроме того, предусмотрен отдельный проезд для специального транспорта. На платной основе он сможет доставлять к озеру людей с ограниченными возможностями.

Фото: Александр Павский/Kazinform

После ввода дороги в эксплуатацию на въезде установят шлагбаум. Дополнительную плату за проезд по новой дороге взимать не планируется. Для туристов сохранится единый тариф на посещение территории национального парка и Кольсайских озер. На сегодня стоимость въезда составляет от 2,5 тысячи тенге в зависимости от категории автомобиля. Оплата взимается за транспортное средство, независимо от количества пассажиров.

Хамит Ахметов также прокомментировал вопрос эксплуатации старых автомобилей УАЗ, которые сегодня перевозят туристов по маршруту к озеру. По его словам, многие машины действительно нуждаются в обновлении, и после ввода новой дороги требования туристов к качеству услуг возрастут.

— Владельцы автомобилей уже задумываются о модернизации своего транспорта. Однако для некоторых туристов поездка на таких внедорожниках тоже интересна — у каждого свой вкус, как говорится, — отметил он.

Фото: Александр Павский/Kazinform

По словам представителя национального парка, ежегодно здесь несколько раз проводятся профилактические мероприятия с водителями и владельцами лошадей, оказывающими туристические услуги. В парке рассчитывают, что с развитием инфраструктуры будут постепенно расти качество сервиса и уровень безопасности для посетителей.

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