Путь к безъядерному миру: инициативы Елбасы – беседа с директором КИСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как известно из истории, 29 августа 1949 года на испытательном полигоне вблизи города Семипалатинска был произведен первый атомный взрыв. Последнее испытание ядерного оружия состоялось на полигоне в 1989 году. А в 1991 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим Указом в одностороннем порядке навсегда закрыл один из крупнейших ядерных испытательных полигонов в мире. День закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона – 29 августа, через 18 лет на сессии Генеральной Ассамблеи ООН специальной резолюцией был объявлен Международным днем действий против ядерных испытаний.

Об историческом значении решения Первого Президента-Елбасы, а также о роли Казахстана в мировом антиядерном движении в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Зарема Шаукенова.

– Зарема Каукеновна, в этом году исполняется 29 лет закрытию Семипалатинского ядерного полигона специальным указом Первого Президента РК-Елбасы Нурсултана Назарбаева. Эта знаменательная дата, как в истории нашей страны, так и для всего мирового антиядерного движения.Что предшествовало этому историческому решению Первого Президента Казахстана?

– В конце 80-х годов ХХ века в Казахстане развернулось мощное антиядерное движение «Невада-Семей». Следуя призывам общественности, объединенной антиядерным движением, и велению своего сердца и своей совести, еще до распада СССР – 29 августа 1991 года, – Президент Нурсултан Назарбаев своим указом закрыл крупнейший Семипалатинский ядерный испытательный полигон. Данные, связанные с историей полигона, поражают. Если взрыв реактора на Чернобыльской АЭС был ужасной катастрофой, но все-таки разовой, то население близлежащих к полигону областей Казахстана облучалось несколько десятилетий подряд.

Казахстан по праву считается одним из мировых лидеров движения по запрещению ядерного оружия и обеспечению ядерной безопасности. После распада Советского Союза в начале 1990-х годов, страна разоружилась и отказалась от своего ядерного арсенала, четвертого по размерам на тот момент. Казахстан стал активным приверженцем ядерного нераспространения, это роль, которую наша страна выполняет и по сей день.

Историческая судьба Казахстана и ядерного вопроса тесно переплетены между собой на протяжении длительного периода времени. Судьба распорядилась так, что недра Казахстана содержат четверть всех мировых запасов урана. В 1949 году казахская степь впервые содрогнулась от первого испытания атомного оружия. Семипалатинский полигон и его научно-исследовательская база обеспечивали то, что в Советском Союзе гордо назывался «ракетно-ядерный щит Родины». Но цена за такую безопасность, в первую очередь для казахстанцев, была слишком высока.

Как известно, с 1949 по 1989 год на Семипалатинском ядерном полигоне было произведено не менее 468 ядерных испытаний, в которых было взорвано не менее 616 ядерных и термоядерных устройств. Суммарная мощность ядерных зарядов, испытанных до 1963 года на Семипалатинском полигоне в атмосфере, в 2500 раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Вопреки заверениям военных о безвредности ядерных испытаний, почти каждое третье подземное испытание на полигоне сопровождалось утечкой радиоактивных газов из трещин и щелей, возникавших в результате взрывов.

– Расскажите подробнее об отказе Казахстана от ядерного оружия. Ведь его было в республике очень много, и были мнения, что ядерный арсенал нужно сохранить?

– В наследство от Советского Союза Казахстану достался гигантский арсенал – свыше 1200 ядерных боезарядов. В первый год после провозглашения независимости Казахстан присоединился, наряду с Беларусью и Украиной, к Договору СНВ-1 и Лиссабонскому протоколу, открыв тем самым себе дорогу к ядерному разоружению. В период с 1992 по 1995 годы с территории Казахстана были выведены или уничтожены в недрах полигона химическим способом все ядерные боезаряды. Так был ликвидирован четвертый в мире ядерный арсенал.

Следует обратить внимание еще на один факт. Первый Президент Казахстана Н.А.Назарбаев отверг предложения некоторых государств сохранить ядерное оружие и оказал сопротивление тем силам внутри страны, которые требовали того же в целях обеспечения безопасности нашего молодого государства. Таким образом, Президент Казахстана проявил подлинную государственную мудрость и твердость, что способствовало приобретению высокого международного авторитета за понимание истинной природы безопасности, как для народа Казахстана, так и всего мира.

Здесь следует сказать еще об одном эпизоде нашей недавней истории. Наиболее ярким подтверждением принципиального характера ядерной политики Казахстана служит операция «Сапфир». В начале 1994 года Правительство Казахстана обратилось с просьбой к мировому сообществу о помощи в решении проблемы, связанной с высокообогащенным ураном, около 600 кг которого находилось на Ульбинском металлургическом заводе в Восточно-Казахстанской области, и из которого можно было бы создать около 50 атомных боевых устройств. В результате просьба Казахстана была удовлетворена, и этот груз был вывезен из страны.

– Какими путями реализуется антиядерная позиция Казахстана во внешней политике?

– Ядерная проблематика всегда оставалась важным элементом внешней политики Казахстана. Наша страна активно участвует в деятельности МАГАТЭ и проведении всех обзорных конференций Договора о нераспространении ядерного оружия. Казахстан, при поддержке своих соседей по Центральной Азии, инициировал создание безъядерной зоны в регионе, что завершилось подписанием Семипалатинского договора в 2006 году, который вступил в силу 21 марта 2009 года. Совсем неслучайно то, что лидеры центральноазиатских государств в 2006 году подписали Договор именно в Семипалатинске. Это была личная инициатива и настойчивое пожелание Нурсултана Абишевича Назарбаева. Кроме того, именно его позиция определила характер, динамику и, порой, радикализм антиядерных инициатив. Тем самым, военный ядерный цикл региона, стартовавший испытаниями 29 августа 1949 года на Семипалатинском ядерном полигоне, подошел к своему логическому концу.

Безъядерная зона охватывает Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В соответствии с Семипалатинским Договором государства-участники взяли на себя обязательства по запрету производства, приобретения и размещения ядерного оружия и его компонентов, или других ядерных взрывных устройств в регионе. По ряду характеристик Центрально-Азиатская зона свободная от ядерного оружия (ЦАЗСЯО) представляет собой уникальную зону, полностью находящуюся на суше и расположенную в Северном полушарии.

Хочу подчеркнуть, что, закрыв Семипалатинский полигон и отказавшись от четвертого в мире арсенала ядерного оружия, Казахстан во главе с Лидером нации имеет полное моральное право выдвигать масштабные мировые инициативы. Активную политику в этом направлении Казахстан продолжает на всех глобальных саммитах по ядерной безопасности, в которых участвует Первый Президент Нурсултан Назарбаев в качестве почетного гостя, внесшего выдающийся вклад в ядерное разоружение, всегда обогащая повестку дня новыми инициативами.

В сентябре 2010 года в Астане по инициативе Елбасы прошла Конференция Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма по противодействию финансированию терроризма. Наша страна является участником Инициативы по безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения (ИБОР или «Краковская инициатива»), которая направлена на выявление, предотвращение и пресечение незаконного оборота и трансграничного перемещения материалов, связанных с ОМУ и средствами его доставки. В практическом плане высокий уровень подготовки наших специалистов по антитеррору был подтвержден успешным проведением нескольких международных учений.

В 2012 году Казахстан инициировал проект АТОМ (англ. Abolish Testing. Our Mission — «Прекратить испытания. Наша миссия»), международную образовательную и информационно-разъяснительную кампанию, с тем, чтобы побудить мировую общественность выступить против испытаний ядерного оружия и, в конечном итоге, против ядерного оружия. На текущий момент сотни тысяч людей из 100 стран поддержали этот призыв.

Миссией Проекта АТОМ является объединение глобальной общественной поддержки окончательной отмены испытаний ядерного оружия и полной ликвидации ядерного оружия всеми странами. Это международная кампания по информированию об угрозах и последствиях испытаний ядерного оружия для окружающей среды и человека, о документально подтвержденных катастрофических гуманитарных последствиях испытаний ядерного оружия – в частности о последствиях ядерных испытаний, произведенных в Казахстане между 1949 и 1991 годами, которые отрицательно сказались на здоровье и жизнях почти двух миллионов человек.

В рамках казахстанского Проекта «АТОМ» на международном уровне реализуются агитационные мероприятия, особое внимание которых обращено на население ядерных держав. Цель – напомнить им об ужасных реалиях ядерной войны, атаках на города Хиросима и Нагасаки в 1945 году, о человеческих страданиях и экологическом уроне в ходе 50 лет ядерных испытаний. По подсчетам ученых, всего в мире от атмосферных испытаний пострадало до 50 млн. чел. Проект надеется привлечь внимание людей всего мира к бедственному положению почти 15 миллионов жертв радиоактивного облучения в странах, где осуществлялись испытания.

В рамках Проекта «АТОМ» публикуются истории и фотографии некоторых из выживших пострадавших от сорока лет ядерных испытаний в Восточном Казахстане, а также рассказывается о тяжких последствиях для здоровья их потомков. Чем сильнее будет общественная поддержка, через международную кампанию по сбору подписей под петицией против испытаний ядерного оружия, тем большими возможностями проект будет располагать для того, чтобы повлиять на лидеров ведущих стран, в целях достижения мира, свободного от ядерного оружия.

Казахстан принимал активное участие во всех антиядерных саммитах. В концептуальном виде идеи Первого Президента были изложены в статье «Глобальный мир и ядерная безопасность», которую он озвучил на ядерном саммите в апреле 2010 г . Нурсултан Назарбаев предложил узаконить новый формат «ядерного клуба», включив туда государства, де-факто имеющие ядерное оружие. Этот клуб и каждый его член должны взять на себя обязательства действовать исключительно по согласованию с Советом Безопасности ООН. По сути, это было революционное предложение с точки зрения традиций сохранения глобальной и стратегической безопасности.

Позицию Казахстана по ядерному разоружению Елбасы отстаивал и на Сеульском саммите 2012 года. Ядерная безопасность состоит из трех ключевых компонентов: защита человечества от ядерного оружия; предотвращение потенциального ядерного терроризма и обеспечение безопасности атомной энергии. При этом Н.Назарбаев подчеркнул, что ядерная энергетика должна развиваться только при абсолютных гарантиях безопасности и на основе трех главных принципов: универсальности: транспарентности и оперативности; равенства и доверия.

Нельзя не отметить принятую по инициативе Казахстана на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 8 декабря 2015 года Всеобщую декларацию ООН по достижению мира, свободного от ядерного оружия. Соавторами этой резолюции стали 35 государств, представляющих различные континенты и региональные группы, в том числе близкая для нас Беларусь.

– Каково содержание этой Декларации?

– Всеобщая декларация по достижению мира, свободного от ядерного оружия, призывает к полной ликвидации ядерного оружия, как единственной абсолютной гарантии против его применения или угрозы применения; принятию многостороннего и имеющего обязательную юридическую силу документа, предусматривающего полную ликвидацию ядерного оружия; направлению людских и экономических ресурсов, используемых в разработке, техническом обслуживании и модернизации ядерного оружия. Декларация ориентирует мировую общественность на цели укрепления мира и безопасности, устойчивого развития и избавления миллионов людей от нищеты; соблюдения норм международного права, включая нормы международного гуманитарного права, в связи с катастрофическими гуманитарными последствиями любого применения ядерного оружия.

Принятие резолюции Генассамблеи ООН стало еще одним подтверждением независимого внешнеполитического курса Первого Президента Казахстана Н.Назарбаева и его положительного восприятия в мире.

– Какие практические шаги сделаны Казахстаном для продвижения идей ядерной безопасности во всем мире?

– Казахстан сыграл важную роль в заключении сделки по иранской ядерной программе путем проведения двух раундов переговоров между Ираном и группой «5+1» в 2013 году, а также напрямую участвовал в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий. В частности, Казахстан поставил этой стране природный уран, в обмен на отказ Ирана от значительной части своего обогащенного урана.

В 2015 году правительство Казахстана подписало Страновое соглашение с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о создании Банка низкообогащенного урана на востоке страны, чтобы обеспечить весь мир гарантированным топливом для атомной энергии в гражданских целях, таким образом, внося весомый вклад в укрепление режима нераспространения.

Факт выбора Казахстана для размещения Банка низкообогащенного урана свидетельствует о признании мировым сообществом стабильной социально-политической ситуации в стране и взвешенного внешнеполитического курса Главы государства, а также значительного опыта нашей страны в сфере экспортного контроля, хранения, транспортировки ядерных материалов.

В 2015 году Казахстан и Япония стали сопредседателями Конференции по статье XIV Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, с тем, чтобы приблизить вступление в силу этого основополагающего международного документа.

Выступая на 4-ом антиядерном саммите в Вашингтоне 31 марта 2016 года Н.А. Назарбаев выступил с Манифестом «Мир. XXI век». Этот Манифест, по сути уникальный политический документ, содержащий главные принципы, которыми мировое сообщество должно руководствоваться для предотвращения мирового катаклизма. Основной смысл данной инициативы Елбасы – придать миру новую тенденцию развития на основе всеобщей ответственности за развитие человечества в целях предотвращения разрушительных войн и конфликтов в XXI веке. Центральной задачей человечества Манифест определяет избавление мира от угрозы войны как таковой и устранение ее причин.

Как отмечается в документе, для того, чтобы задача стала реализуемой, Казахстан призывает разработать целостный алгоритм действий мирового сообщества по пяти основным направлениям: последовательно продвигаться к миру, полностью свободному от ядерного оружия; формировать географию устойчивого мира; покончить с существованием военных блоков, которые, по сути, препятствуют широкому международному сотрудничеству; адаптировать международный разоруженческий процесс к новым историческим условиям; утвердить справедливую парадигму глобальной конкуренции в сфере международных финансов, торговли и развития.

Касаясь проблем международной безопасности, Первый Президент Казахстана подчеркивал, что Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не выполняет своего предназначения. Смертоносное оружие и технологии его изготовления, из-за политики двойных стандартов крупных держав, расползлись по всему миру. Их попадание в руки террористов – дело времени. Таким образом, можно констатировать, что манифест «Мир. XXI век» продиктован искренней тревогой за судьбу грядущих поколений, которым предстоит жить в XXI веке.

В 2016 году в Астане прошла международная конференция «Построение мира без ядерного оружия», посвященная 25-летию закрытия Семипалатинского полигона и призванная помочь реализации антиядерной политики Казахстана. Необходимость созыва такого представительного форума, в котором принимали участие действующие и бывшие мировые политики высокого ранга, начиная с президентов и премьер-министров ряда государств, представители международных организаций, таких как ООН, МАГАТЭ, участники антиядерных движений и ученые мирового уровня, внесшие значительный вклад в процесс разоружения, очевидна.

По итогам конференции была принята резолюция «Построение мира без ядерного оружия», отмечавшая вклад Казахстана в процесс ядерного разоружения и призывающая к ядерному разоружению путем реализации комплекса конкретных мер. Продолжая дело Елбасы, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял участие в крупной международной конференции в г.Нур-Султане 28 августа 2019 года.

– Какую работу по укреплению ядерной безопасности Казахстан проводил в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2017-2019 годах?

–Говоря о повестке дня РК как непостоянного члена СБ ООН, можно сказать, что, в целом, деятельность Казахстана на этом направлении можно разделить на два основных направления. Во-первых, это поддержка крупных международных инициатив в области укрепления международной безопасности, в частности, в сфере укрепления режима ядерного нераспространения и снижения ядерной угрозы, в том числе по линии отдельных структур ООН, например, МАГАТЭ. Во-вторых, координация действий и шагов на этих направлениях с ближайшими союзниками и партнерами РК по СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, СВМДА – в данном случае с Республикой Беларусь. Это подразумевает поддержку инициатив Минска на уровне Совбеза ООН, а также других международных организаций, например, ОБСЕ.

Исходя из таких принципов своей миссии во время работы в Совете, Казахстан поставил перед собой следующие приоритеты.

Первое. Для Казахстана, важнейшим вопросом выживания человечества является достижение мира, свободного от ядерного оружия. Мы намерены продолжить консолидацию усилий мирового сообщества по избавлению планеты от ядерного оружия через последовательное упрочение и расширение режима нераспространения, а также неукоснительное выполнение резолюции Совета Безопасности №1540.

Приветствуя достижение соглашений по иранской ядерной программе и их реализацию, Казахстан выступал за их модельное применение во всех аналогичных ситуациях и кризисах. В этом плане мы были готовы к активной работе с координатором Совета по его резолюции №2231. Важной задачей, в этом контексте, Казахстан также видел скорейшее и конструктивное решение проблемы ядерного оружия на Корейском полуострове, выступая за безотлагательное возобновление многостороннего переговорного процесса по данному вопросу.

В идеале, Казахстан призывал и призывает все государства-члены ООН, особенно постоянных членов Совета Безопасности, избавить мир от ядерного оружия к 100-летию ООН в 2045 году.

– По-видимому, антиядерная проблематика останется одним из главных направлений внешней политики Казахстана и в будущем?

– Безусловно. В ядерной проблеме пересеклись вопросы геополитики, безопасности, международного права, экономики, энергетики и экологии. Казахстан принадлежит к немногочисленной группе государств на планете, которая проводит активную политику и располагает немалым весом и возможностями в атомной сфере. На это работает, как авторитет Казахстана и Елбасы Н.А.Назарбаева, связанный с его заслугами в деле отказа от ядерного оружия, так и активная позиция нашей страны, ее Президента К.К.Токаева по всем вопросам атомной безопасности, включая ядерное нераспространение и мирное использование атома.

В одной из своих статей, посвященных ядерной тематике Первый Президент Казахстана Н.А. Назарбаев так охарактеризовал нынешнюю ситуацию в мире, сказав: «К счастью, мир сегодня не является ареной ядерных конфликтов. Но он является ареной серьезных противоречий. И решение этих противоречий находится в руках немногих людей, принимающих решения. В руках лидеров государств, каждый из которых несет долю ответственности за то, чтобы расщепленный атом не расщепил всех нас».

В заключение хотелось бы добавить, что происходящие в мировой энергетике и геоэкономике изменения позволяют думать, что в будущем роль ядерного фактора в мировых делах будет возрастать. Этот процесс неизбежно затронет и Казахстан, который представляет собой потенциально очень важного игрока в ядерной области, располагая 20-25% мировых запасов урана, остаточной ядерной инфраструктурой и атомными промышленными объектами и технологиями; наконец, занимая важное геополитическое положение в центре Евразии, по соседству с двумя официальными и двумя неофициальными ядерными державами.

В конечном итоге, у Казахстана, как и у других государств, единственная цель - оставить следующим поколениям безопасный и безъядерный мир.

– Спасибо за беседу.