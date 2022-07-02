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Пункты пропуска на казахстанско-узбекской границе временно приостановили работу

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
2 Июля 2022, 16:09
Пункты пропуска на казахстанско-узбекской границе временно приостановили работу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Остановка работы пунктов пропуска произошла в связи с выходом из строя информационной системы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Пограничной службы Комитета Национальной безопасности РК.

«В соответствии с поступившей от узбекских партнеров информацией, с 1 июля 2022 года в связи с выходом из строя информационной системы временно прекращен пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пункте пропуска «Даут-ата» – «Тажен» (автомобильный) между Узбекистаном и Казахстаном.

Также планируется приостановка железнодорожного сообщения по маршруту «Каракалпакия» – «Бейнеу».

Граждан, пересекающих государственную границу через указанные пункты пропуска, просим заранее планировать свои маршруты.

О возобновлении узбекской стороной работы пунктов пропуска уведомят дополнительно», - сказано в сообщении Пограничной службы КНБ РК.


Транспорт   Пограничники   Узбекистан   КНБ  
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