14 Мая 2022 02:30

Пункты пропуска на казахстанско-кыргызской границе реконструируют до 2025 года

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В селе Кордай Жамбылской области депутаты Казахстана и Кыргызстана обсудили совместные действия двух стран по развитию транспортного потенциала региона. В мероприятии принял участие председатель Комитета автомобильных дорог Мининдустрии и инфраструктурного развития Толеген Абдуллин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР.

На казахстанско-кыргызской границе имеется 8 пунктов пропуска, которые планируется реконструировать до 2025 года. В ходе встречи депутаты посетили пункты «Карасу» и «Кордай», реконструкция которого была завершена еще в марте прошлого года.

Обновлённый пункт пропуска оснащен новейшим оборудованием, в том числе инспекционно-досмотровым комплексом «Рапискан». Количество полос для движения автотранспорта было увеличено с 4-х до 8-ми. Помимо этого, теперь здесь 34 кабины паспортного контроля. Раньше было 13.

После реконструкции пропускная способность увеличилась в 4 раза – с 6 до 25 тыс. человек в сутки. При этом поток автотранспортных средств вырос в 2,5 раза. В результате модернизации условия для пресечения государственной̆ границы стали комфортнее. Ожидается, что обновление окажет мультипликативный эффект на развитие торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Аналогичные работы теперь предстоят на пунктах «Карасу» и «Бесагаш». Остальные 5 будут модернизированы поэтапно.

Депутаты также посетили объект строительства моста между пунктами пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек». Работы здесь ведутся на основании подписанного в 2019 году межправительственного соглашения о совместных действиях по строительству нового и реконструкции существующего моста. Проектно-сметная документация была разработана в 2020 году, в в 2021-м начались строительно-монтажные работы. Завершить их планируется до конца текущего года.

По итогам встречи подписан ряд соглашений о дальнейшем сотрудничестве в сфере автомобильных дорог. Каждая из сторон обязалась реализовать поставленные задачи качественно и своевременно.