Пункты приема гумпомощи пострадавшим от пожара открыты в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В пункты приема неравнодушные граждане могут приносить продукты, одежду и средства гигиены для пострадавших от лесных пожаров в Аулиекольском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ассоциация кафедр АНК «Шаңырақ» приступила к благотворительной акции «Біз біргеміз» по оказанию благотворительной помощи костанайцам, пострадавшим от пожара и попавших в трудную жизненную ситуацию. К акции подключилась студенческая молодежь, преподаватели и сотрудники кафедр АНК.

Автомобиль с продуктами уже направился к пострадавшим от пожара. Следующая отправка запланирована на 15:00. Также сегодня с 9:00 во всех региональных филиалах партии «AMANAT» открыты пункты приема гуманитарной помощи для пострадавших. Будут сформированы волонтеры из числа партийцев и членов молодежного крыла «Жастар рухы», которые поедут в Костанайскую область для участия в работах по восстановлению поселка.

Общая работа и координация по сбору помощи пострадавшим осуществляется в КГУ «Молодежный ресурсный центр» отдела внутренней политики акимата Аулиекольского района.

В Костанае сбор помощи организовали на базе КГУ «Қоғамдық келісім», Дом дружбы. Желающие могут приносить продукты, одежду и все необходимое в Дом дружбы по адресу: улица Алтынсарина, 115.

Ранее сообщалось, что Ассамблея народа Казахстана объявила об организации акции помощи пострадавшему от пожаров населению.