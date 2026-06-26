Пункты пропуска на границе Казахстана и Узбекистана переведут на круглосуточный режим работы

Мажилис ратифицировал поправки в Протокол от 2006 года к Соглашению между Правительствами Казахстана и Узбекистана о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, изменения в протокол стороны подписали 8 августа 2024 года в Астане.

— Документ предусматривает изменение статуса автомобильных пунктов пропуска с двусторонних на многосторонние. Кроме того, режим их работы будет переведен с дневного на круглосуточный. Эти меры позволят увеличить пропускную способность, создать более комфортные условия для пассажиров и окажут положительное влияние на развитие туризма. Мы также считаем, что изменения будут способствовать дальнейшему развитию транспортно-транзитного сообщения между нашими странами, — сообщил Сауранбаев.

При этом предстоящие изменения в работе пунктов пропуска не потребуют расходов из государственного бюджета, отметили в Минтранспорта.

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