Пункт управления, баню и караульные помещения обновили в воинской части Астаны

Комфортные условия службы напрямую влияют на эффективность военнослужащих. В Национальной гвардии МВД РК наряду с профессиональной подготовкой военнослужащих особое внимание уделяется созданию благоприятных условий для их повседневной службы и отдыха, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

В этом направлении в столичной оперативной бригаде войск правопорядка проводится комплексная работа по улучшению условий службы и быта военнослужащих. Заместитель министра внутренних дел — Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Ансаган Балтабеков посетил воинскую часть 5573, где ознакомился с обновленными объектами и созданными для военнослужащих условиями.

В первую очередь Главнокомандующий осмотрел работу нового пункта боевого управления. Служебные кабинеты здесь полностью оборудованы, создана необходимая инфраструктура для эффективного управления воинской частью.

Изменения коснулись и бытовых условий военнослужащих. В воинской части капитально отремонтирована баня, установлены новые душевые кабины. Кроме того, оборудована парная, где военнослужащие могут отдохнуть и восстановить силы после службы.

Фото: Национальная гвардия МВД РК

Созданы необходимые условия и для военнослужащих, несущих караульную службу. В караульном помещении отремонтированы и обустроены комната для отдыха, сна и приема пищи.

Обновление учебного городка непосредственно влияет на качество профессиональной подготовки гвардейцев. Здесь они совершенствуют навыки, необходимые в ходе службы, и закрепляют полученные знания на практике.

Проводимые изменения повышают комфорт военнослужащих и позволяют им выполнять служебные задачи качественно, безопасно и эффективно. Достойные условия службы, современная инфраструктура и качественная подготовка являются неотъемлемой частью современной армии.

Фото: Национальная гвардия МВД РК

Отметим, что сегодня более тысячи военнослужащих войск правопорядка ежедневно обеспечивают безопасность столицы. В первом полугодии 2026 года они выполнили 611 задач по обеспечению общественного порядка и выявили более тысячи административных правонарушений.

Кроме того, военнослужащие помогают жителям столицы: находят потерявшихся детей и возвращают их родителям, а также передают владельцам найденные вещи. Своей службой они вносят вклад в безопасность города и заслуживают искреннюю благодарность жителей, отметили в Нацгвардии.

Ранее сообщалось, что 750 новобранцев вступили в ряды Нацгвардии в Астане, в том числе четыре девушки.