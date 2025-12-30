РУ
    11:35, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Пункт пропуска на границе Казахстана и Кыргызстана временно закроют

    30 декабря на границе Казахстана и Кыргызстана контрольно-пропускной пункт «Чоң-Капка- автодорожный» в Таласской области на два часа приостановит пропуск лиц и автотранспорта, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Вечерний Бишкек

    По данным Пограничной службы ГКНБ КР, в связи с проводимыми техническими работами ограничения будут действовать с 13:00 до 15:00 часов по местному времени.

    Граждан просят заранее планировать маршрут движения для пересечения кыргызско-казахстанской госграницы через другие близлежащие пункты пропуска.

    Ранее сообщалось о подключении к электронной очереди автомобильного пункта пропуска «Карасу» (Жамбылская область) на казахстанско-кыргызской границе.

    Также мы писали о том, что с 25 августа 2025 года на границе Казахстана и Кыргызстана пункт пропуска «Каркыра-автодорожный» переведен на круглосуточный режим.

    Теги:
    Казахстан Кыргызстан Граница Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
