Пункт пропуска на границе Казахстана и Кыргызстана временно закроют
30 декабря на границе Казахстана и Кыргызстана контрольно-пропускной пункт «Чоң-Капка- автодорожный» в Таласской области на два часа приостановит пропуск лиц и автотранспорта, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По данным Пограничной службы ГКНБ КР, в связи с проводимыми техническими работами ограничения будут действовать с 13:00 до 15:00 часов по местному времени.
Граждан просят заранее планировать маршрут движения для пересечения кыргызско-казахстанской госграницы через другие близлежащие пункты пропуска.
Ранее сообщалось о подключении к электронной очереди автомобильного пункта пропуска «Карасу» (Жамбылская область) на казахстанско-кыргызской границе.
Также мы писали о том, что с 25 августа 2025 года на границе Казахстана и Кыргызстана пункт пропуска «Каркыра-автодорожный» переведен на круглосуточный режим.