Пункт пропуска на границе Казахстана и Кыргызстана временно закроют

По данным Пограничной службы ГКНБ КР, в связи с проводимыми техническими работами ограничения будут действовать с 13:00 до 15:00 часов по местному времени.

Граждан просят заранее планировать маршрут движения для пересечения кыргызско-казахстанской госграницы через другие близлежащие пункты пропуска.

Ранее сообщалось о подключении к электронной очереди автомобильного пункта пропуска «Карасу» (Жамбылская область) на казахстанско-кыргызской границе.

Также мы писали о том, что с 25 августа 2025 года на границе Казахстана и Кыргызстана пункт пропуска «Каркыра-автодорожный» переведен на круглосуточный режим.