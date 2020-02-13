Пункт проката коньков в парке 28 гвардейцев-панфиловцев горел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на одном из бесплатных ледовых катков города, расположенного в Медеуском районе в парке 28 гвардейцев-панфиловцев, произошло локальное возгорание одного из пунктов проката коньков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС города, сообщение о возгорании поступило ночью в 00:32.

«Пожарные расчеты прибыли за 4 минуты. Гидранты были исправны, находились на близком расстоянии. Огонь локализован за 6 минут с момента прибытия первых подразделений ​и еще через 4 минуты ликвидирован полностью на площади 70 кв.м. Произошло горение одноэтажного деревянного строения, предназначенного для проката коньков, на площади 70 квадратных метров», - сообщили в ДЧС.

Было задействовано 8 сотрудников специализированной пожарной части №5, 4 сотрудника дежурной службы пожаротушения и 4 единиц техники. Причины пожара устанавливается.





Руководитель управления спорта Алматы Рустем Байсеитов в своем Instagram отметил, что произошедший инцидент не повлияет на ежедневное функционирование бесплатного ледового катка, который продолжит работу в обычном режиме.

«Сезон продолжается, ждем вас на бесплатных катках города и всем хорошего настроения!», - написал он.