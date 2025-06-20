Пункт фитосанитарного контроля возобновил работу на кыргызско-казахстанской границе

По данным министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, целью принятого решения является увеличение экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции отечественных товаропроизводителей страны.

Отмечается, что его открытие поможет разгрузить существующие пункты пропуска, где наблюдается высокий поток сельскохозяйственной продукции, что в свою очередь повысит качество и эффективность фитосанитарного контроля.

Ранее сообщалось, что пункт пропуска «Каркыра-автодорожный» на границе Казахстана и Кыргызстана перешел на круглосуточный режим работы.