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    19:55, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Садыр Жапаров ратифицировал соглашение о круглосуточной работе пограничного пункта с Казахстаном

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон КР «О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года, подписанного 19 апреля 2024 года в городе Астане», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Садыр Жапаров
    Фото: пресс-служба Президента КР

    Протокол нацелен на создание благоприятных условий для пересечения кыргызско-казахстанской границы в пункте пропуска «Каркыра-автодорожный». Документом предусматривается изменение режима работы КПП со светлого времени суток на круглосуточный.

    Ранее сообщалось, что Жогорку Кенеш КР поддержал круглосуточный режим работы пункта пропуска на казахстанско-кыргызской границе.

    Напомним, 18 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение о строительстве торгово-логистического комплекса на границе Казахстана и Кыргызстана в районе автодорожных пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек».

    Теги:
    Кыргызстан Садыр Жапаров Граница
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
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