Садыр Жапаров ратифицировал соглашение о круглосуточной работе пограничного пункта с Казахстаном

Протокол нацелен на создание благоприятных условий для пересечения кыргызско-казахстанской границы в пункте пропуска «Каркыра-автодорожный». Документом предусматривается изменение режима работы КПП со светлого времени суток на круглосуточный.

Ранее сообщалось, что Жогорку Кенеш КР поддержал круглосуточный режим работы пункта пропуска на казахстанско-кыргызской границе.

Напомним, 18 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение о строительстве торгово-логистического комплекса на границе Казахстана и Кыргызстана в районе автодорожных пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек».