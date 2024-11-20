Садыр Жапаров ратифицировал соглашение о круглосуточной работе пограничного пункта с Казахстаном
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон КР «О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года, подписанного 19 апреля 2024 года в городе Астане», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Протокол нацелен на создание благоприятных условий для пересечения кыргызско-казахстанской границы в пункте пропуска «Каркыра-автодорожный». Документом предусматривается изменение режима работы КПП со светлого времени суток на круглосуточный.
Ранее сообщалось, что Жогорку Кенеш КР поддержал круглосуточный режим работы пункта пропуска на казахстанско-кыргызской границе.
Напомним, 18 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение о строительстве торгово-логистического комплекса на границе Казахстана и Кыргызстана в районе автодорожных пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек».