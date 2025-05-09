Пуля просвистела у моего уха — ветеран ВОВ поделилась фронтовыми воспоминаниями

Мария Ефимовна родилась 13 апреля 1925 года в селе Ростовка Карагандинской области. В день своего 19-летия в 1944-м была призвана в армию. Прошла обучение в женской снайперской школе Московского Главвсеобуча, после чего до августа 1945-го была снайпером на 3-м Белорусском и Украинском фронтах. Победу встретила в Праге.

Награждена орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За отвагу», «За Победу над Германией», медалью «Маршал Советского Союза Жуков», «За освобождение Украины» и благодарственными письмами за боевые заслуги. После войны работала на восстановлении страны, как и многие фронтовики.

Фото из личного архива Марии Шинкевич

— Мария Ефимовна, когда Вы узнали о войне, какое чувство вас охватило?

— Я как сейчас помню день, когда началась война. Мне тогда было всего 16 лет. Мы с семьей были в поле, в тот день косили траву. Я сидела на сенокосе, скошенную траву собирала в кучу. Было очень страшно. Как будто в тот день даже небо стало мрачнее, тучи набежали. Стало прям жутко, что аж кровь стыла в жилах.

Из нашей семьи считая меня на фронт ушли шесть человек. Мои два брата и зятья — мужья моих старших сестер сразу отправились на войну. Все мужчины ушли на фронт.

— Когда Вы решили, что хотите отправиться на фронт?

— Это решение я приняла в тот момент, когда услышала, что в бою погиб мой брат. Я очень сильно горевала. Когда умер мой любимый брат Андрей, я решила, что надо отомстить фашистам.

— Вы были снайпером. До войны держали в руках оружие?

— Сначала нас обучали. Мы проходили специальную военную подготовку. Нас ознакомили со всеми видами оружия, которые могут быть на фронте. Потому что на войне бывает так, что ты вроде с винтовкой участвуешь в боях, а потом устранили пулеметчика, и тебя могут поставить вместо него. Нужно было быть готовым ко всему. Эти подготовки проводились в Осакаровском районе. Я в то время работала в Осакаровском райкоме комсомола. Как-то меня вызвал военком Осакаровского района и сказал, что они набирают девушек для Центральной женской школы снайперской подготовки. И меня туда взяли, потому что мы уже были немного подготовлены к тому моменту. Нас отобрали, и отправили в Караганду. Тут собрались 12 девушек из разных районов Карагандинской области. Нас здесь обучили, как правильно и быстро разбирать и собирать винтовку. Помимо этого, мы научились владеть всеми видами оружия. После обучения меня отправили в Восточную Пруссию.

Фото из личного архива Марии Шинкевич

— Сложно было быть снайпером?

— Нас всему обучали. Вплоть до того, как правильно скрываться от врагов. Было много моментов, когда эти навыки нас спасали. Вообще наша Центральная женская школа снайперской подготовки была мощной. Сейчас ее назвали в честь Алии Молдагуловой.

— Какие самые сложные моменты были на фронте? Что Вас подбадривало в такие дни?

— Таких моментов было много. Мы были бойцами, которые воевали на границах. Нас просто отправляли на такие точки, и мы бились практический не передовых линиях. Но нам, снайперам, было немного легче в том плане, что в отличие от ребят, у нас была оптика на винтовках и мы видели врагов издалека. И мы приходили им на помощь. Даже в самые трудные и страшные дни мы не унывали, потому что просто считали это своим долгом. Делали то, что нам приказывали. Командование дает задание, а мы выполняли. На печаль времени не было. Ведь и у врагов были свои снайперы.

Как-то был случай, я через свою оптику в винтовке увидела, как два немецких солдата несут противотанковую мину. Я сразу выстрелила в них. И тут же в нашу сторону градом полетели пули. В какое-то мгновение я чуть повернула голову и услышала, как прямо возле уха пролетела пуля. Если бы я не повернула голову тогда, может, меня бы сейчас тут и не было. В тот момент было прямо жутко. Мы, снайперы, всегда ходили парами: один — наблюдатель, а второй — истребитель. И вот я своей подруге напарнице из Саратова Кате Ениной об этом рассказала. Это было уроком для нас. Мы с этой подругой прошли войну вместе до конца.

Когда объявили о победе, мы были мокрые, в тот день было жутко холодно, мы промерзли сильно. А нам говорят: «Запевайте! Война закончилась! Давайте будем петь!». Но нам не до песен было. Потому что холод пробирал до костей, и наши шинели мокрые и тяжелые. Было очень сложно в них двигаться. А из-за мороза они еще и заледенели и стали жесткими. А мы с подругой вместо того, чтобы петь, начали друг друга обнимать и греть.

Фото из личного архива Марии Шинкевич

— Какое чувство было, когда Вы узнали о победе?

— Конечно же облегчение, я же говорю, мы были мокрые до нитки. И нам говорили: «Выходите из траншеи! Война закончилась!», а мы им в ответ «А немцы-то все еще стреляют». Как оказалось, до них приказ дошел позже. И мы с опаской вышли из окопов мокрые, замерзшие. Но с большим облегчением на душе, зная, что больше никто не погибнет. Мы радовались, что встретимся со своими родителями. А то ведь мы боялись, что больше их не увидим.

— Мария Ефимовна, как Вы считаете, что вам помогло победить войну?

— Я думаю, наша дружба. И наши бойцы все были решительно настроены на победу. Нашей целью было выгнать врагов с наших земель. Это и нами руководило.

— Вы пережили многое, и видели несколько поколений. Чего не хватает сейчас молодежи? И что бы Вы им посоветовали?

— Не хватает дисциплины. Самое главное — надо быть дисциплинированными, организованными во всем. И еще надо, чтобы молодое поколение не боялись трудностей. Потому что препятствия всегда встречаются в жизни, и их надо преодолевать.

— Ну и напоследок ваше пожелание казахстанцам.

Хочу пожелать мирного неба над головой, и чтобы наши потомки не видели войну. Хочу пожелать всем странам дружбы!